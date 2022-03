Minuto de silencio para Ucrania en gala de Óscar en que "CODA" llega como favorita

Los Óscar volvieron a Hollywood este domingo tras abandonar el año pasado su tradicional escenario por la pandemia, en una gala que tuvo minuto de silencio en apoyo a Ucrania, invadida por Rusia, y en la que "CODA" llega como favorita para ganar el premio mayor.

"Si bien el cine es una vía importante para que expresemos nuestra humanidad en tiempos de conflicto, la realidad es que millones de familias en Ucrania necesitan alimentos, atención médica, agua limpia y servicios de emergencia", se podía leer en las diapositivas proyectadas en la glamorosa noche que celebra la industria del cine.

El primer premio de la noche fue para la exbailarina de Broadway Ariana DeBose, de ascendencia puertorriqueña, que ganó como mejor actriz de reparto por su papel de Anita en la nueva versión de Steven Spielberg del musical "Amor sin barreras" ("West Side Story"), que ya le dio un Óscar a la legendaria Rita Moreno en 1962.

"Tu Anita allanó el camino para muchas Anitas como yo", le dijo DeBose, quien celebró su victoria como "una mujer de color abiertamente queer y afrolatina".

El estadounidense Troy Kotsur hizo historia luego como el primer actor hombre sordo en ganar un Óscar, por su interpretación en la conmovedora "CODA".

Como se esperaba, "Encanto", una carta de amor a Colombia, se llevó el Óscar a mejor película animada. Antes, el colombiano Sebastián Yatra cantó la balada "Dos oruguitas", que aspira al premio de mejor canción original y a darle al compositor y actor Lin-Manuel Miranda, también de origen puertorriqueño, el codiciado EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony).

El Óscar a la mejor película internacional fue para la japonesa "Drive My Car", sobre un actor y director de teatro atormentado por la muerte de su esposa, basada en un cuento de Haruki Murakami.

"CODA", "El poder del perro" y "Belfast" son favoritas a quedarse con la gloria de mejor película.

Con doce nominaciones, "El poder del perro" podría darle a Netflix su primer Óscar en la categoría más prestigiosa. Este sombrío western podría convertir además a la neozelandesa Jane Campion en la tercera mujer en ganar un Óscar a la mejor dirección.

Pero "CODA", una comedia dramática de Apple+ TV sobre una hija de padres sordos dividida entre la ambición personal y el deber familiar, remake de la francesa "La familia Bélier, es una seria contrincante.

Cualquiera de las dos sería un primer triunfo histórico en el rubro mejor película para un servicio de streaming..

Pero tampoco se puede descartar un triunfo de "Belfast", inspirada en la infancia de Kenneth Branagh y que aborda el conflicto en Irlanda del Norte en los años 1960.

Will Smith es el preferido a ganar como mejor actor por interpretar al padre de las hermanas Williams, en una categoría donde también compite el español Javier Bardem ("Being the Ricardos"), quien ya ganó una estatuilla en 2008.

"Después de años de que Hollywood ignorara las historias de mujeres, este año finalmente obtuvimos una película sobre el increíble... padre de las hermanas Williams", bromeó Schumer.

La española Penélope Cruz, esposa de Bardem, podría a su vez llevarse su segundo por el drama de Pedro Almodóvar "Madres paralelas", según Davis.

Para el columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, "cualquiera" de las candidatas puede ganar, pero Jessica Chastain ("Los ojos de Tammy Faye") es la que tiene "más posibilidades". Kristen Stewart, Nicole Kidman y Olivia Colman también compiten por la estatuilla.

"El limpiaparabrisas", dirigido por el español Alberto Mielgo, se llevó el Óscar a mejor cortometraje animado, uno de los premios que se anunciaron antes de la gala en Los Ángeles.

En esos rubros no estelares, la épica de ciencia ficción "Dune" ganó cuatro de los primeros premios, incluyendo sonido, banda sonora, montaje y diseño de producción, en tanto "Los ojos de Tammy Faye" ganó en maquillaje y peluquería.

La megaestrella del pop Beyonce abrió la ceremonia con su interpretación de la nominada canción de la película "Rey Richard: una familia ganadora", una de las 10 en liza para el máximo galardón.

Y las anfitrionas Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall despertaron carcajadas con su parodia de apertura que se burló de todo.

"Este año, la Academia contrató a tres mujeres como anfitrionas porque es más barato que contratar a un hombre", dijo Schumer.

Por una alfombra roja dominada por vestidos rojos desfilaron los famosos que pasaron los estrictos protocolos anticovid. Algunos, como la actriz Jamie Lee Curtis, llevaban cintas azules que decían #WithRefugees (con los refugiados), en apoyo a quienes han huido de Ucrania y otras zonas de conflicto.

Los Óscar también buscan recuperar audiencia, luego de que la gala de 2021 fuera vista por apenas 10 millones de espectadores, una caída del 56% desde 2020, que ya era un mínimo histórico. Para eso, se incluyó un premio "favorito de los fans" votado por el público en internet.

