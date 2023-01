Morikawa firme en la cima de Hawaii, español Rahm sigue quinto

El estadounidense Collin Morikawa logró un eagle y seis birdies el sábado para aumentar su ventaja en el Torneo de Campeones del Tour de la PGA de EEUU a seis golpes antes de la ronda final a disputarse este domingo.

Morikawa, dos veces ganador de torneos Grand Slam, realizó en Kapalua, Hawái, otra exhibición estelar en los gramados del campo Plantation de par 73, siendo el único jugador en el campo de élite sin un bogey durante la semana.

Su tarjeta con 65 golpes (-8) le dio un total de 195, 24 bajo par, seis tacazos por encima del número dos del mundo, su compatriota Scottie Scheffler, el actual campeón del US Open, el británico Matt Fitzpatrick,. y el también estadounidense J.J. Spaun.

"Ha sido bastante simple hoy", dijo Morikawa. "Durante los últimos tres días, donde he estado mirando es hacia dónde ha ido la pelota", acotó.

Scheffler, que podría recuperar el puesto número uno del mundo del norirlandés Rory McIlroy con un resultado que le deje entre los tres primeros el domingo, tuvo un eagle y tres birdies en su tarjeta de 69, cuatro bajo par, para acumular 201 (-18).

Fitzpatrick, Scheffler y Spaun comparten el segundo lugar, mientras que el español Jon Rahm, quinto del escalafón mundial, y el surcoreano Kim Joo-hyung, marchan en quinto lugar con 202 impactos (-17).

- Resultados del sábado tras la tercera ronda del torneo US PGA Tour Tournament of Champions at Kapalua, Hawaii (Par-73):

1. Collin Morikawa (USA) 195 (64-66-65)

2. Matt Fitzpatrick (ENG) 201 (66-69-66)

. J.J. Spaun (USA) 201 (64-68-69)

. Scottie Scheffler (USA) 201 (66-66-69)

5. Jon Rahm (ESP) 202 (64-71-67)

. Kim Joo-hyung (KOR) 202 (65-69-68)

7. Max Homa (USA) 203 (70-70-63)

. Im Sung-jae (KOR) 203 (66-72-65)

9. Hideki Matsuyama (JPN) 204 (67-70-67)

. Lee Kyoung-hoon (KOR) 204 (68-69-67)

. Brian Harman (USA) 204 (68-69-67)

bb-meh/llu