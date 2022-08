MotoGP introducirá carreras esprint en 2023

El Mundial de MotoGP lanzará en 2023 un formato de carreras esprint los sábados de los fines de semana con Grandes Premios, anunció el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) este sábado.

"Es tiempo de dar (a MotoGP) más exposición en la televisión pero también ante los espectadores, necesitamos más espectadores, necesitamos un espectáculo mejor, y debemos cumplirlo los sábados", explicó Jorge Viegas, presidente de la FIM, durante una conferencia de prensa conjunta con la Dorna, el promotor del campeonato, y la IRTA (International Road-Racing Teams Association), que representa a los equipos inscritos en MotoGP.

La carrera esprint tendrá lugar cada sábado con Gran Premio. Representará el equivalente en distancia a la mitad de la carrera disputada el domingo y ofrecerá a los pilotos la mitad de los puntos otorgados el domingo en la carrera principal.

Así, cada piloto podrá sumar hasta 37 puntos por fin de semana, por los 25 actuales.

Aunque la organización de los fines de semana de carrera aún debe ser establecida con la llegada del nuevo formato, según la prensa especializada al menos una de las dos sesiones de ensayos del sábado y el 'Warm up' del domingo podrían ser suprimidas.

El formato propuesto recuerda en algunos puntos al adoptado desde el año pasado en Fórmula 1, aunque en la F1 la carrera esprint no se da en todos los Grandes Premios. En 2022 sólo tres GP albergaron carreras esprint.

Por otro lado, en MotoGP, la carrera esprint no tendrá ningún valor clasificatorio, al contrario que en la F1. Las sesiones calificatorias serán mantenidas en el formato actual y determinarán la parrilla de salida de la carrera principal del día siguiente.

La iniciativa, anunciada en el marco del GP de Austria, no fue del agrado de algunos actores del Mundial de MotoGP como el francés Fabio Quartararo. "Me parece que es totalmente estúpido", indicaba el viernes el vigente campeón del mundo, que criticaba el cansancio extra para los pilotos, a los que, según dijo, "no se les pidió su opinión".

