Muere mujer estadounidense tras ataque de triburón en las Bahamas

Una mujer estadounidense murió tras el ataque de un tiburón este martes mientras hacía buceo al margen de un crucero en las Bahamas, informaron las autoridades.

La mujer de 58 años fue atacada mientras buceaba con su familia en las aguas cristalinas de Green Cay, frente a la capital Nassau, según confirmó la policía de Bahamas en un comunicado.

Las autoridades dijeron que los "organizadores de la actividad y miembros de su familia trataron de rescatarla" sin éxito y que recibió "heridas considerables en el costado izquierdo de su cuerpo.

De regreso a tierra firme, los rescatistas evidenciaron que "no mostró señales de vida", de acuerdo con la policía.

La familia, original de Pensilvania, llegó a las Bahamas en la mañana del martes a bordo del barco "The Harmony of the Seas", operado por Royal Caribbean.

La pasajera se encontraba en una "excursión independiente" que no fue organizada por la línea de cruceros, cuando fue atacada, señaló la compañía el miércoles en un comunicado.

En 2019, un joven estadounidense murió tras el ataque de tres tiburones durante una jornada de buceo familiar en la misma zona de las Bahamas.

