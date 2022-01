Muguruza y Schwartzman caen en Australia, Medvedev cede un set pero gana

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza y el argentino Diego Schwartzman decepcionaron el jueves al caer en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde el ruso Daniil Medvedev cedió un set pero acabó ganando a local Nick Kyrgios.

La pista Rod Laver albergó la sorprendente eliminación de la número tres del mundo, Muguruza, frente a la experimentada francesa Alizé Cornet (6-3, 6-3).

Después de deslumbrar con su victoria en las WTA Finals de la temporada anterior, Muguruza acudía a Australia con el objetivo de llevarse su tercer Grand Slam después de Roland Garros y Melbourne, pero cayó prematuramente en menos de una hora y media.

La hispanovenezolana sufrió con su servicio, apenas pudo plantar cara en el resto ante Cornet, número 61 del mundo que cumple 32 años el sábado, y ofreció una actuación muy imprecisa con hasta 33 errores no forzadas.

"Es un día duro", reconoció Muguruza. "Mi servicio no estaba, mis tiros tampoco, tácticamente creo que no estaba tomando las decisiones correctas (...) Y también creo que mi juego agresivo no era tan agresivo hoy", lamentó.

Desde el principio Muguruza remó a contracorriente. Cedió su primer servicio, dando una ventaja de 2-0 a Cornet que después llegaría a disponer de tres pelotas de ruptura para ponerse 4-0.

Garbiñe consiguió salvar esa situación, pero acabó cediendo en 47 minutos el primer set ante la francesa.

El segundo set empezó más parejo hasta que Cornet consiguió tomar ventaja en el quinto juego y acelerar hacia la victoria. Señal del desconcierto de la española, la francesa la dejó en blanco al resto en el último juego.

Muguruza no fue la única favorita del cuadro femenino en caer. La estonia Anett Kontaveit, sexta cabeza de serie, se vio sorprendida por la adolescente danesa Clara Tauson, que en su debut en las rondas finales de Melbourne Park le endosó un contundente 6-2, 6-4.

Sí libró la trampa de la segunda ronda la bielorrusa Sabalenka, quien al igual que ya hiciera en su estreno en el torneo tuvo que dar la vuelta a un marcador adverso.

Ante la 100ª del mundo, la china Xinyu Wang, Sabalenka naufragó en el primer set aunque supo rehacerse para acabar llevándose el partido 1-6, 6-4, 6-2.

Menos problemas pasó la polaca Iga Swiatek (9ª), quien despachó a la sueca Rebecca Peterson (82º) con un contundente 6-2, 6-2.

Y la británica Emma Raducanu, 18ª del mundo y sorprendente campeona del último US Open, cayó eliminada ante la montenegrina Danka Kovinic (98ª) 6-4, 4-6, 6-3.

En el cuadro masculino, la decepción fue el argentino Diego Schwartzman, que se vio superado por un desconocido tenista local, Christopher O'Connell, número 175 del mundo, que contó con el apoyo de la grada.

Afectado en el primer partido de fuertes dolencias físicas, el argentino, número 13 del mundo, cayó por 7-6 (8/6), 6-4, 6-4 en poco más de tres horas ante O'Connell, que nunca había avanzado a tercera ronda de un Grand Slam.

Schwartzman empezó bien el partido, rompiendo temprano el servicio de su rival y llegando a restar para llevarse el primer set (5-3). Sin embargo, el jugador local remontó y terminó llevándose el partido en poco más de tres horas.

También dijo adiós Sebastián Báez (88º), quien tuvo sus opciones ante el N.4 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, aunque acabó claudicando 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Entre la 'armada española' naufragó Alejandro Davidovich ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras que Roberto Bautista superó al alemán Philipp Kohlschreiber y Pablo Andújar hizo lo propio ante el eslovaco Alex Molcan.

Bautista (18º) se jugará el pase a octavos ante el estadounidense Taylor Fritz (22º). A Andújar (83º) le espera el australiano Alex de Miñaur (42º).

Y el N.2 del mundo y favorito del torneo, Daniil Medvedev, superó el obstáculo que representaba Nick Kyrgios (115º), aunque cedió un set, 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2.

Llevado por su público, el controvertido tenista australiano logró apuntarse un set, pero el ruso se mostró sólido y no se dejó impresionar por el 'show' del tenista local. En la próxima ronda, el finalista de la edición de 2021 se enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp (57º).

