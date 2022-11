Mundial-2022 - Ficha país: Argentina

Esta es la ficha de Argentina, integrante del Grupo C del Mundial de Catar-2022:

Palmarés:

Mundiales: decimoctava participación. Mejor resultado: campeón en Argentina-1978 y México-1986, vicecampeón en Uruguay-1930, Italia-1990 y Brasil-2014.

Copa América: 43 participaciones. Mejores resultados: campeón 15 veces (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021).

Ranking FIFA: 3ª

Apodo: la Albiceleste

Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Claudio Tapia.

Clubes principales: Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, San Lorenzo.

Clasificación: Argentina terminó segunda en la eliminatoria sudamericana, invicta en 17 partidos, detrás de Brasil.

Jugadores federados: unos 900.000 en un país de 47 millones de habitantes.

Director técnico: Lionel Scaloni (44 años) asumió de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien era su asistente en el Mundial de Rusia-2018. Comenzó un marcado proceso de renovación y consiguió rodear con acierto a Lionel Messi, en un ciclo que incluyó la conquista de la Copa América de Brasil-2021 con un histórico triunfo sobre la Canarinha por 1-0 en la final, acabando con la sequía de 28 años sin títulos de la Albiceleste.

Se clasificó a Catar-2022 sin sobresaltos, obtuvo la Copa de Campeones Conmebol-UEFA al vencer por 3-0 a Italia en Wembley en junio de 2022 y llega al Mundial con un invicto de 35 partidos, a sólo dos del récord de Italia (37). La última derrota fue contra Brasil (2-0), en las semifinales de la Copa América de Brasil-2019. Antes del Mundial de Catar, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció su continuidad hasta el Mundial de 2026.

La declaración: "Cerramos cuatro años inolvidables, emocionantes. Atravesamos momentos buenos y no tan buenos, pero creo que el balance es positivo. Tengo ganas de seguir, ¿Quién no quiere hacerlo en la selección argentina? Las ganas y la predisposición están, y más con un grupo que se brinda de esta manera. Es básico y fundamental no depender tanto de los resultados que creo que es lo que ha cambiado, sino no estaría acá y no estaríamos hablando de esta situación. Las cosas pueden salir mal, pero no todo está mal porque un resultado es adverso. Es importante que ese mensaje se haya captado. A Catar no voy con el pecho inflado, hay grandísimas selecciones y es muy difícil decir quién puede ganar el Mundial. Nadie se atreve a decir quién puede ganar. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor".

La estrella: Lionel Messi, a los 35 años, busca ganar su primera Copa del Mundo en lo que será su quinta participación (Alemania-2006, Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Rusia-2018), con el subcampeonato en 2014 como mejor actuación. Llega a Catar con una marca de 90 goles en 164 partidos con la Albiceleste (récord de tantos anotados y de cotejos disputados).

Formación probable: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña - Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso - Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Los posibles integrantes del plantel:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ENG), Gerónimo Rulli (Villarreal/ESP), Franco Armani (River Plate/ARG).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP), Cristian Romero (Tottenham/ENG), Germán Pezzella (Betis/ESP), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Marcos Acuña (Sevilla/ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon/FRA), Lisandro Martínez (Manchester United/ENG) y Juan Foyth (Villarreal/ESP).

Volantes: Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid/ESP), Leandro Paredes (Juventus/ITA), Giovani Lo Celso (Villarreal/ESP), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove/ENG), Guido Rodríguez (Betis/ESP), Alejandro Gómez (Sevilla/ESP), Enzo Fernández (Benfica/POR).

Delanteros: Lionel Messi (PSG/FRA), Lautaro Martínez (Inter/ITA), Ángel Di María (Juventus/ITA), Julián Álvarez (Manchester City/ENG), Nicolás González (Fiorentina/ITA), Paulo Dybala (Roma/ITA) y Ángel Correa (Atlético de Madrid/ESP).

