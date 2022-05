Murió la mezzosoprano española Teresa Berganza

La mezzosoprano española Teresa Berganza, que actuó en los principales teatros del mundo desde su debut en los años 1950, falleció este viernes a los 89 años, informaron autoridades culturales y medios españoles.

"Lamentamos el fallecimiento de Teresa Berganza", escribió el ministerio de Cultura en su cuenta de Twitter, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacó que Berganza fue "una de las grandes voces femeninas en escenarios de todo el mundo".

"Su voz, su elegancia, su arte siempre nos acompañará", concluyó Sánchez en Twitter sobre la cantante madrileña, especializada en los repertorios de los compositores Gioachino Rossini y Wolfgang Amadeus Mozart, así como en el personaje de Carmen de la ópera homónima de Georges Bizet.

Un comunicado de la familia transmitido a medios nacionales como El País incluye un mensaje póstumo de la cantante: "no quiero anuncios públicos, ni velatorios, ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya".

Su gran debut escénico se produjo en 1957 en el Festival de Aix en Provence, en Francia, en el papel de Dorabella de "Così fan tutte", de Mozart.

Al año siguiente debutaría en Estados Unidos, en Dallas, junto a Maria Callas, en la opera "Medea" de Cherubini, y, desde entonces, se sucedieron los principales teatros de ópera del mundo: Viena, Milán, París, Londres, Nueva York, Chicago...

Participó en 87 grabaciones, según la base de datos de Operadis (https://www.operadis-opera-discography.org.uk/.).

