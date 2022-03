Nadal dicta otra lección de resistencia en su estreno en Indian Wells

En otro ejercicio de supervivencia de su legendaria carrera, el español Rafa Nadal protagonizó el sábado una espectacular remontada para doblegar al joven estadounidense Sebastian Korda en su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells.

Nadal, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, levantó una desventaja de 5-2 en el set definitivo para imponerse con parciales de 6-2, 1-6 y 7-6 (7/3) en dos horas y media de juego.

"Hoy he tenido mucha suerte de pasar, honestamente", reconoció Nadal. "Lo acepto y tengo que hacerlo mejor porque no he jugado bien".

"Él se puso un poco más nervioso y cometió algunos errores", apuntó. "Para todos es igual. Si alguien dice que no se pone nervioso para ganar un partido, o miente o no le importa este deporte".

"Hice un muy buen partido, saqué lo mejor de mí, lo puse en una situación difícil. Pero él hizo lo que mejor sabe hacer y siempre vuelve y lucha", reconoció Korda, una de las grandes promesas del tenis estadounidense a sus 21 años.

Nadal, de 35 años, sigue imbatido tras 16 partidos en este fabuloso arranque de temporada, con un memorable triunfo en el Abierto de Australia.

"Esta racha no era una presión añadida", aseguró. "Diría que lo contrario. La presión viene cuando llevas partidos perdiendo y tienes que ganar".

Con 21 títulos de Grand Slam en su palmarés, superando en esa carrera a Novak Djokovic y Roger Federer, Nadal fue recibido con una gran ovación por los casi 16.000 aficionados presentes en Indian Wells, la segunda cancha de tenis más grande del mundo.

Este mismo sábado Nadal renunció a competir en el Masters 1000 de Miami, que arranca el 21 de marzo, dentro de su estrategia de dosificarse físicamente este año.

Nadal, que ha perdido sus cinco finales en Miami, trata de cuidar la lesión crónica que sufre en el pie izquierdo y se dedicará a preparar la temporada de tierra batida.

"No puedo alargar mucho mi calendario, todo el mundo sabe que mi cuerpo está como está, especialmente mi pie (...) Si hago esfuerzos adicionales puede ser el fin para mí", explicó.

Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, le puede deparar un posible cruce en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev, el nuevo número uno mundial, a quien batió en Australia remontando dos sets en contra.

Antes de nuevas batallas por los torneos grandes, Nadal intenta conquistar su cuarto título en Indian Wells, donde Korda, un rival muy cercano, lo puso contra las cuerdas en el primer cruce.

El hijo del extenista checo Petr Korda y Nadal han compartido entrenamientos en las últimas ocasiones en que el español ha competido en Estados Unidos.

El hermano menor de las estrellas del golf Nelly y Jessica Korda no tuvo ninguna opción en el primer set, que arrancó cediendo un quiebre y vio escapar en apenas 35 minutos.

Nadal estuvo firme con su servicio, especialmente el segundo saque, y manejó a su antojo los puntos a la espera del error de su oponente.

En el segundo set, el espigado jugador de Bradenton (Florida) se sacudió los nervios y elevó su nivel de juego frente a un Nadal que trataba de adaptarse a las calurosas condiciones de la desértica Indian Wells.

Bajo la mirada de su padre, Korda desbordó al español con golpes precisos y agresivos que hicieron vibrar a las gradas.

Nadal trató de pasar página en el arranque del set decisivo, pero Korda seguía implacable y fue el primero en quebrar para colocarse 3-2 por delante.

Tras superar la encrucijada de Melbourne, Nadal se negó otra vez a claudicar incluso ante una desventaja de 5-2.

Korda sacó en dos juegos para ganar pero, frente a la presión y la resistencia de Nadal, el choque se decidió en el 'tie break'.

"Con el 5-2, empecé a jugar un poco diferente. Tal vez los nervios me afectaron un poco", reconoció Korda. "Él cambió un poco la forma de jugar. Dejó de fallar, se acercó más a la línea, yo cometí algunos errores fáciles, y él se aprovechó de eso".

"Es un luchador increíble. Probablemente uno de los mejores luchadores de todos los tiempos", le reconoció.

Visiblemente mermado físicamente, Nadal sacó provecho de su servicio y de los errores de su joven rival para salir airoso de nuevo del desafío.

Su rival en la tercera ronda será el británico Daniel Evans, número 29 de la ATP, que el sábado venció al argentino Federico Coria por 6-2 y 6-0.

gbv/ma