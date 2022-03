Nadal firma otra remontada heroica en Indian Wells; Medvedev luce el número uno

El español Rafael Nadal, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, salió airoso el sábado de un nuevo desafío mayúsculo en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, donde Daniil Medvedev estrenó con victoria su condición de número uno mundial.

Los dos grandes favoritos al título en el primer Masters 1000 de la temporada, que podrían chocar en semifinales, vivieron estrenos muy distintos en la desértica Indian Wells (California).

Nadal, de 35 años, necesitó de una de sus legendarias remontadas para batir al estadounidense Sebastian Korda, de 21, por 6-2, 1-6 y 7-6 (7/3).

El español llegó a verse en desventaja 2-5 en el set definitivo, pero la presión se abalanzó sobre el hijo del extenista Petr Korda y Nadal pudo mantener su imbatibilidad en 2022 después de 16 partidos.

"Hoy he tenido mucha suerte de pasar, honestamente", reconoció Nadal. "Lo acepto y tengo que hacerlo mejor porque no he jugado bien".

"Es un luchador increíble. Probablemente uno de los mejores luchadores de todos los tiempos", le reconoció Korda.

Nadal mantiene un ritmo perfecto esta temporada, en la que suma tres trofeos incluido el del Abierto de Australia, donde logró levantó dos sets en contra en la final ante Medvedev.

Con esa victoria llegó a 21 títulos de Grand Slam en su palmarés, superando en esa carrera a Novak Djokovic y Roger Federer.

El español se embolsó el primer set en 35 minutos pero en el segundo el espigado Korda elevó su nivel de juego frente a un Nadal que resentía las calurosas condiciones.

En la manga definitiva, Korda sacó en dos juegos para batir al número cuatro mundial pero Nadal, negándose otra vez a claudicar, aprovechó la presión sobre el estadounidense para forzar el 'tie break' y completar la gesta.

En el primer choque de la jornada, Medvedev fue también ovacionado por el público estadounidense en su triunfo 6-3 y 6-2 ante el checo Tomas Machac, el primero desde que es número uno mundial.

"Muchas gracias por los aplausos", agradeció el tenista de Moscú sobre la pista central, la segunda mayor del mundo (16.000 asientos), donde ondea en lo más alto la bandera de Ucrania junto a la de Estados Unidos.

Medvedev, que ha recibido algunas críticas por no condenar directamente la ofensiva militar de Moscú sobre Ucrania, compite como sus compatriotas rusos y los tenistas bielorrusos sin la bandera o cualquiera símbolo nacional de su país.

"Yo sigo las reglas. No puedo hacer otra cosa. Ahora mismo la regla es que podemos (jugar) bajo nuestra bandera neutral", declaró Medvedev.

"Además el tenis es un deporte muy individual, hasta ahora lo que estamos viendo son más (suspensiones de) selecciones nacionales o algunos deportes de equipo", zanjó.

El británico Cameron Norrie y el georgiano Nikoloz Basilashvili, campeón y subcampeón de 2021 en Indian Wells, reeditarán esa final en la tercera ronda de este año.

Norrie, duodécimo del ranking, se impuso el sábado por doble 6-3 al español Pedro Martínez mientras Basilashvili (18) avanzó por retiro del italiano Fabio Fognini.

El español Carlos Alcaraz, una de las grandes promesas del tenis mundial, venció 6-3 y 6-3 al estadounidense Mackenzie McDonald y se citó con su compatriota Roberto Bautista, verdugo de Jeffrey Wolf por 6-3, 6-7 (3/7) y 7-6 (7/5).

La española Paula Badosa comenzó la defensa del título logrado en 2021 con una victoria ante la checa Tereza Martincova por 6-2 y 7-6 (7/4).

"Venir aquí como defensora del título nunca es fácil. Estaba nerviosa. Tengo muchas ganas de hacerlo bien aquí, así que por supuesto tengo presión", reconoció Badosa.

Otra de las favoritas, la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue apeada el sábado por la italiana Jasmine Paolini por 2-6, 6-3 y 6-3.

Sabalenka, número tres mundial, era la mejor posicionada del ranking de WTA que seguía en liza tras la renuncia a última hora de la checa Barbora Krejcikova.

- Resultados del sábado en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Segunda ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1) derrotó a Tomás Machac (CZE) 6-3, 6-2

Gael Monfils (FRA/N.26) a Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.19) a Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-3

Roberto Bautista (ESP/N.15) a Jeffrey Wolf (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5)

Cameron Norrie (GBR/N.12) a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-3

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.18) a Fabio Fognini (ITA) por no presentación

Rafael Nadal (ESP/N.4) a Sebastian Korda (USA) 6-2, 1-6, 7-6 (7/3)

Daniel Evans (GBR/N.27) a Federico Coria (ARG) 6-2, 6-0

Reilly Opelka (USA/N.17) a Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-4

Denis Shapovalov (CAN/N.13) a Alejandro Davidovich (ESP) 4-6, 6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.10) a Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-3

Benjamin Bonzi (FRA) a Lorenzo Sonego (ITA/N.21) 6-3, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.8) a Christopher Eubanks (USA) 7-6 (7/5), 6-2

Mujeres

Segunda ronda

Paula Badosa (ESP/N.5) derrotó a Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-6 (7/4)

Sara Sorribes (ESP/N.32) a Kaja Juvan (SLO) 3-6, 7-5, 6-3

Shelby Rogers (USA) a Jelena Ostapenko (LAT/N.10) 7-5, 7-6 (9/7)

Markéta Vondrousová (CZE/N.30) a Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-3

Anett Kontaveit (EST/N.4) a Kristína Kucová (SVK) 6-4, 6-1

Maria Sakkari (GRE/N.6) a Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 7-5

Petra Kvitova (CZE/N.27) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.20) a Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1

Daria Gavrilova (AUS) a Ons Jabeur (TUN/N.9) 7-5, 6-7 (0/7), 6-4

Victoria Azarenka (BLR/N.13) a Astra Sharma (AUS) 6-3, 7-5

Elena Rybakina (KAZ/N.17) a Alison Van Uytvanck (BEL) 6-1, 7-5

Viktorija Golubic (SUI/N.31) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 2-6, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) a Aryna Sabalenka (BLR/N.2) 2-6, 6-3, 6-3

gbv/ma