"Necesito seguir mejorando", admite Nadal tras pasar a octavos del US Open

El tenista español Rafael Nadal consideró que su contundente triunfo del sábado ante el francés Richard Gasquet fue su mejor actuación de este US Open pero recalcó que necesita de otra "importante mejora" para competir por el título.

La victoria ante Gasquet (6-0, 6-1 y 7-5) otorgó el boleto a los octavos de final a Nadal, quien antes tuvo que batallar en dos envenenados duelos ante el debutante Rinky Hijikata y el veterano Fabio Fognini.

El astro español, que aspira a alcanzar su 23º título de Grand Slam en Nueva York, también expresó su "absoluto honor" por compartir época con gigantes como Serena Williams, quien se despidió del tenis el viernes en Flushing Meadows.

- Pregunta: ¿Cuál es su opinión del partido de esta noche?

- Respuesta: "Mi mejor partido del torneo. Es fácil decirlo porque el otro día (victoria en cuatro sets ante Fognini) fue difícil.

Es una buena victoria para mí, ganar en sets seguidos por primera vez. El tercer set fue un reto porque (Gasquet) aumentó el nivel, pasé por algunos momentos difíciles pero los salvé con un sentimiento positivo.

Hoy ha sido una mejora pero necesito otra mejora importante si quiero seguir teniendo oportunidades de seguir en el torneo.

- P: ¿Qué piensa de su próximo rival, Francis Tiafoe?

- R: "Está jugando muy bien. Ha mejorado, es más sólido que antes. Tiene más experiencia. Juega con mucha pasión y mucha energía. Es muy rápido y puede jugar muy agresivo. Es un jugador al que no voy a ganar si no juego bien".

- P: ¿Qué le parece la aplicación por primera vez del 'coaching' (indicaciones del entrenador)?

- R: "No lo estoy utilizando mucho. Estoy acostumbrado a encontrar soluciones por mí mismo.

"Pero no lo estoy criticando, yo voté a favor (...) No tiene sentido tener un entrenador y que en el momento más importante no te pueda decir algo. Pero en el tenis tienes que ser tú quien aguante la frustración, encuentre soluciones y salga adelante. Es algo nuevo a lo que todavía no estoy acostumbrado".

- P: ¿Cómo espera que se recuerda esta era del tenis con figuras como usted, Serena Williams, Roger Federer o Novak Djokovic?

- R: "Ha sido una gran historia para nuestro deporte, tener jugadores que han logrado tanto durante los últimos 20 años. De alguna manera han ayudado a que nuestro deporte sea mejor, más popular.

Creo que hay más gente en el mundo que vive de nuestro deporte y eso dice que es más grande que antes. Me siento orgulloso y feliz de haber hecho una pequeña contribución al mundo del tenis. En lo personal ha sido increíble compartir todos estos años con tan grandes campeones. Formar parte de esta era es un absoluto honor".

gbv/cl