Neymar dice que "no garantiza al 100%" que volverá a la 'Seleção'

El astro Neymar puso en entredicho su continuidad en la selección de Brasil luego de la eliminación este viernes contra Croacia (1-1, 4-2 en penales) en cuartos de final del Mundial de Catar.

"No garantizo al 100% que volveré, necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para la selección", dijo visiblemente golpeado en la zona mixta del estadio Education City de Doha, donde se disputó el encuentro.

El atacante, de 30 años, aseguró que su eventual renuncia a la 'Canarinha', de concretarse, incluiría todas las competiciones: partidos amistosos, clasificatorio sudamericano, Copa América y Mundial.

El '10' había dicho en octubre de 2021 que el de Catar sería su último Mundial, porque no sabía si tendría "la fuerza mental para seguir jugando al fútbol".

"El sentimiento es muy malo. Creo que es peor el de hoy que el que sentimos en la Copa pasada (derrota 2-1 con Bélgica en cuartos de Rusia-2018). Es difícil encontrar palabras para describir este momento", afirmó.

"Luchamos, luchamos, tengo orgullo de todos mis compañeros, orgullo de la personalidad que tienen, de patear los penales, de encarar. No es fácil asumir esa personalidad", agregó.

Gran favorito al título en Catar, Brasil perdió en penales con Croacia y aplazó el sueño de ganar el sexto título mundial.

'Ney' marcó el tanto de la victoria parcial e igualó a Pelé como máximo goleador de la 'Seleção', con 77 tantos.

Los croatas forzaron la definición desde el punto blanco al anotar en su único remate a puerta.

"Solo erra quien se atreve. Lamentablemente la bola no entró. No solamente yo, todos vamos a aprender de esto. No sé qué vendrá de aquí en adelante para la selección brasileña. Por ahora, hay que lamentar todo esto", apuntó.

Neymar se despide con dolor de su tercera y tal vez última cita mundialista, luego de los fracasos en Brasil-2014 (derrota 7-1 con Alemania en semis) y Rusia-2018 (revés 2-1 con Bélgica en cuartos).

El técnico Tite, de 61 años, también deja al 'scratch' tras la imposibilidad de ganar el hexacampeonato.

Brasil alzó por última vez la Copa del Mundo en 2002.

raa/psr