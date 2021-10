Night Shyamalan será el presidente del jurado de la próxima Berlinale

El director estadounidense Manoj Nelliyattu Shyamalan fue designado como presidente del jurado del 72º Festival de Cine de Berlín, anunciaron este martes los organizadores de la Berlinale.

Previsto entre el 10 y 20 de febrero, el festival de cine europeo más importante tras los de Cannes y Venecia, se desarrollaría de manera presencial, con público, en tanto su edición 2021 fue casi exclusivamente online.

El cineasta estadounidense de origen indio, de 51 años, más conocido como "Night Shyamalan", se convirtió en celebridad para el gran público con su thriller psicológico "The Sixth Sense" (El sexto sentido), de 1999, que fuera protagonizado por Bruce Willis y le valiera seis nominaciones a los Óscares.

A partir de entonces, ha dirigido películas de suspenso, con tintes sobrenaturales, como "After Earth", "The Visit", "Glass" u "Old", del año pasado, a las que añade la serie de televisión "Wayward Pines".

"En sus películas ha creado un universo en el cual miedos y deseos están muy cercanos, y en el cual los jóvenes no son solamente personajes principales, sino también motores para superar los miedos", indicó en un comunicado el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, quien calificó a Shyamalan de "cineasta único".

Tras la pandemia que afectó al festival en la edición de este año, los organizadores apuestan por el regreso del público en esta próxima ocasión.

El lauro principal de la Berlinale, el "Oso de Oro", fue concedido este año a "Bad Luck Banging or Loony Porn", una sátira social del cineasta rumano Radu Jude.

