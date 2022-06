Nike abandona definitivamente el mercado ruso y no reabrirá sus tiendas

El gigante estadounidense de equipamiento deportivo Nike anunció el jueves que abandona definitivamente el mercado ruso y no tiene la intención de volver a abrir sus tiendas, cerradas inicialmente de forma temporal tras las sanciones contra Moscú por su ofensiva contra Ucrania

Nike su sumó a una creciente lista de empresas occidentales, incluyendo McDonald's y Starbucks, que se retiraron del mercado ruso debido a la ofensiva en Ucrania.

"Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de forma temporal y ya no volverán a abrir", afirmó el grupo en su web rusa.

El mes pasado Nike ya anunció que no iba a renovar las licencias con las tiendas asociadas a la marca.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desplegó tropas en Ucrania el 24 de febrero, lo que provocó sanciones internacionales sin precedente y desató un éxodo de empresas extranjeras, incluyendo grandes marcas como H&M, Adidas e Ikea.

bur/abx/me-an/bl