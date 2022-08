"No estaba preparado para ganar hoy", reconoce Nadal tras caer en Cincinnati

En su regreso a las canchas tras seis semanas de baja, el español Rafael Nadal admitió su falta de preparación en la derrota del miércoles ante el croata Borna Coric (número 152 de la ATP), pero recalcó que "lo principal es estar sano".

El número tres mundial, quien se retiró antes de las semifinales de Wimbledon por una lesión abdominal, cuenta ahora con menos de dos semanas para preparar el Abierto de Estados Unidos, donde aspira a ampliar su liderato en triunfos de Grand Slam (22) respecto a Novak Djokovic (21) y Roger Federer (20).

Pregunta: "¿Qué encontró alentador y qué encontró desalentador en su juego?

Respuesta: "Es difícil tomar muchas cosas positivas. Necesito mejorar, practicar, devolver mejor. Necesito días, esa es la verdad. Tuve mis oportunidades al principio, tuve dos importantes pelotas de set que jugué muy mal en golpes más o menos fáciles.

Cuando vuelves de una lesión, si ganas el primer partido las cosas mejoran. Pero no fue así hoy. Es obvio que no estaba preparado para ganar el partido de hoy y hay que reconocer a Borna, que jugó de forma muy valiente.

Pierdes y avanzas, ya conozco el camino. Lo principal para mí es mantenerme sano. Ha sido una lesión difícil de manejar".

P: ¿Cómo se siente físicamente"

R: "Es difícil de analizar. Cuando tienes una cicatriz, la sientes porque no tienes mucha flexibilidad y no sabes si algo no está bien. Voy a hacerme algunas pruebas para confirmar que todo está como queremos.

Pero soy positivo, tuve una semana de entrenamientos aquí y tuve prácticas mucho mejores que el partido de hoy, honestamente (...) Tengo que empezar a estar en modo Grand Slam, practicando como necesito para ser competitivo desde el principio allí".

P: Este ha sido un torneo duro en cuanto a resultados en el pasado. Nueva York, en cambio, fue muy bueno para usted recientemente. ¿Qué cree que tiene Nueva York para sacarle lo mejor?

R: "Es difícil de decir. Este torneo no ha sido el más fácil para mí durante toda mi carrera, aunque pude ganar un año (2013).

En cuanto a Nueva York, es un Grand Slam, un torneo diferente pero al mismo tiempo es tenis. Si no estoy jugando bien probablemente seguiré el mismo camino que aquí. Pero sé el camino que tengo que seguir para llegar con una condición diferente".

