"No podemos olvidar o matar a Hazard", dice Courtois

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois defendió este martes a su compañero Eden Hazard, que no estará el miércoles frente al Sheriff Tiraspol en Champions tras sufrir una gastroenteritis, asegurando que "no podemos olvidarle o matarle".

"En la última semana estaba enfermo, no ha entrenado tanto. Conozco a Eden desde hace muchos años, su sueño desde siempre ha sido de jugar en el Real Madrid, y le da pena no conseguir lo que quiere", dijo Courtois en rueda de prensa.

"Lo veo entrenando con muchas ganas, con la cabeza alta, con alegría y ganas de ayudar al equipo", añadió el portero del Real Madrid.

"No es fácil recuperar su nivel, será con entrenamientos y partidos, pero estoy seguro de que puede llegar a su mejor nivel, estoy seguro que va a aportar mucho a este equipo", dijo Courtois.

"Estoy seguro que su día llegará porque no podemos olvidar la calidad que tiene Eden. Hoy en día nos olvidamos muy rápido del talento de los jugadores", explicó el portero del Real Madrid.

"Esta calidad y este talento no se va tan rápido, no podemos olvidarle o matarle o pensar que es un jugador cualquiera, porque no lo es", concluyó.

