La estadounidense Serena Williams, que disputará en Wimbledon (27 junio-11 julio) su primer torneo en individuales desde hace casi un año, reconoció este sábado en conferencia de prensa que no sabía cómo reanudaría su carrera ni en qué estado lo haría.

"No me retiré. Necesitaba curarme física y mentalmente, no tenía planes, es sólo que no sabía cuándo realizaría mi regreso y en qué estado regresaría", explicó la tenista con 23 títulos de Grand Slam, de 40 años.

dj/jr/gf/iga/dam