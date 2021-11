"No se puede decir que no somos un club ganador", dijo DT del Flamengo

El entrenador del Flamengo, Renato Portaluppi, lamentó la derrota de su equipo 2-1 frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2021 este sábado en Montevideo y destacó que su conjunto igual es "un ganador".

"No se puede ganar todo, el adversario también va a vencer. Pero no se puede hablar que no somos un club ganador", dijo el DT en conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro.

"En la vida, uno gana o pierde, más en una final. Todos los clubes intentan invertir. Lamentablemente en esas últimas competiciones no conseguimos darles un título a nuestros seguidores, pero este es un grupo vencedor", afirmó.

"Hay que destacar que en este tiempo intenté dar lo máximo de mí junto al grupo".

"Infelizmente, en Brasil sólo es bueno quien gana (...) Aún tengo esperanza de que eso cambie algún día", opinó.

Consultado sobre su continuidad al frente del 'Fla', Renato Gaúcho aclaró que es una pregunta que no puede contestar.

"Mi contrato termina el 30 de diciembre. Esa pregunta debe ser hecha al presidente, para Marcos Braz, para los directivos. La decisión ahora es de la directiva", respondió.

Antes del DT, Gabriel Barbosa compareció ante los periodistas tras elegido el mejor jugador del torneo.

Gabigol aseguró que haber perdido este encuentro "duele mucho", pero manifestó que Flamengo tiene "un gran hinchada, grandes jugadores", y que seguirá en la lucha para volver a jugar una final de Libertadores y levantar la copa.

gv/ma