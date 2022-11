"No solo vamos a medirnos a un jugador", dice Al Bulayhi sobre Messi

El defensa saudita Ali Al Bulayhi afirmó este domingo que su selección es consciente de que Argentina es mucho más que un simple jugador, en alusión a Lionel Messi, de cara a su duelo de debut en el Mundial-2022, el martes en Lusail.

"Estamos jugando contra todo un equipo, no contra un jugador, y si Dios quiere mostraremos lo que se requiere de nosotros", dijo Al Bulayhi a los periodistas en el inicio del entrenamiento de Arabia Saudita en el inicio de su entrenamiento en Sealine Beach Resort, 57 kilómetros al sur de Doha.

"Somos once contra once", recordó. "Estamos preparados para los tres partidos, no solo para los de Argentina", dijo sobre sus siguientes duelos ante Polonia y México, los otros integrantes del grupo C.

Al Bulayhi fue preguntado por la AFP sobre qué sentirán los jugadores de los 'Halcones Verdes' el martes cuando se midan a Messi, siete veces Balón de Oro y posiblemente ante su último Mundial.

"Repito, estamos jugando contra la selección argentina, no contra un jugador. Y seremos once contra once", insistió.

Por su parte, el también defensa Muhammad Al Burayk confió en que Arabia Saudita pueda mostrar su "mejor nivel", con el apoyo de su afición, que será especialmente numerosa en Catar por la cercanía geográfica.

"El ambiente es de entusiasmo. Hay algunos jugadores que ya han vivido un Mundial, pero para otros es la primera vez, eso supone una gran motivación", señaló.

"A nuestra afición le encanta el fútbol. Si Dios quiere, podremos conseguir lo que sueñan. Espero tener su apoyo en todo momento. En todos los partidos, sean cuales sean las circunstancias, a lo largo de los 90 minutos",

