"No tengo miedo", dice Eriksen ante próximo regreso a la competición

El internacional danés Christian Eriksen, que sufrió una parada cardíaca durante la última Eurocopa en junio, afirmó este jueves que no tiene miedo antes de volver "en unas semanas" a la competición, tras haber fichado recientemente por el Brentford inglés.

Eriksen se desligó del Inter de Milán y se unió al Brentford. Contar con un desfibrilador cardíaco le hacía imposible seguir en el club lombardo, ya que ese tipo de dispositivo es incompatible con la práctica del fútbol en Italia, algo que no ocurre en Inglaterra.

"No tengo miedo, no siento mi desfribilador, así que si recibo un golpe sé que es lo suficientemente sólido", declaró el jugador a la BBC. "No tengo miedo de los retos que van a venir ni de las eventuales intimidaciones en el juego", apuntó.

Eriksen regresará a una Premier League donde ya destacó en el Tottenham (2013-2020). Participó de los años de éxitos de los 'Spurs', especialmente llegando a la final en la Liga de Campeones europea en 2019.

