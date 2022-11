Nominaciones a los premios Grammy: sorpresas, desaires y giros

Los premios Grammy no serían lo mismo sin una buena dosis de sorpresas, desaires y confusiones, y la lista de nominados para la gala de febrero de 2023 no ha decepcionado.

A continuación, una lista de opiniones sobre las nominaciones: las preguntas abiertas, las rarezas divertidas y las elecciones cuestionables.

Beyonce no es ajena a los Grammy: a sus 41 años es la mujer que más ha ganado reconocimientos de la Academia de la Grabación y está empatada con su marido, el magnate del rap Jay-Z, como la mujer con más nominaciones de la historia, con 88.

Pero aunque domina los libros de récords de los Grammy, Queen Bey también se encuentra entre los artistas más despreciados del certamen.

A lo largo de su exitosa carrera, solo ha triunfado una vez en las categorías más importantes: en 2010, ganó el premio a la canción del año por "Single Ladies (Put A Ring On It)".

La deidad del pop tuvo no una, sino dos oportunidades en 2021 para hacerse con el premio a la grabación del año, pero fue a parar en manos de Billie Eilish, que había arrasado en las cuatro categorías principales un año antes.

Era difícil no ver un paralelismo con los desaires de 2017 contra Bey, que perdió notoriamente el álbum del año ante Adele.

En ambos casos, Adele y Eilish dijeron que sus premios deberían haber sido para Beyonce.

En la gala de 2023, Adele y Beyonce volverán a enfrentarse, y los seguidores de Bey esperan con impaciencia para ver si finalmente es su año.

EGOT es una de esas cosas de Hollywood que ha entrado en el léxico de la cultura pop. Significa el raro club de artistas -menos de 20- que han ganado los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

Viola Davis podría ser la siguiente.

La actriz, de 57 años, ha sido nominada al Grammy en la categoría de mejor grabación de audiolibro, narración y relato por la lectura de sus recientes memorias, "Finding Me".

Sus competidores son bastante formidables. El comediante Mel Brooks ya tiene un EGOT. Lin-Manuel Miranda está a un Óscar de distancia. Jamie Foxx y Questlove son ganadores del Óscar y del Grammy.

Davis ganó un Óscar a la mejor actriz de reparto por "Fences", junto a Denzel Washington, y un Tony -su segundo- por el mismo papel unos años antes. Ganó un Emmy a la mejor actriz de drama por "How to Get Away with Murder" en 2015.

En los últimos años se ha debatido sobre cómo separar el arte del artista -o si debe hacerse- y la preocupación por "cancelar" a los artistas acusados de comportamientos perjudiciales fuera del escenario.

Pero un año después de que el comediante Louis C.K. -que admitió una conducta sexual inapropiada- se llevara a casa un Grammy, vuelve a estar nominado en la categoría de mejor álbum de comedia.

Y entre sus competidores figura Dave Chappelle, criticado por sus actuaciones consideradas por algunos como transfóbicas.

Chris Brown -que se declaró culpable de un delito de agresión a su exnovia, la superestrella Rihanna, y posteriormente fue acusado de violación en un caso distinto- recibió un guiño al mejor álbum de R&B por la versión de lujo de su trabajo "Breezy".

Y la banda canadiense Arcade Fire obtuvo una nominación por "WE" en la categoría de mejor álbum de música alternativa, en tanto su vocalista Win Butler se enfrenta a múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Sin embargo, el cantante de country Morgan Wallen, que fue objeto de críticas tras la aparición de un video en el que aparecía usando un insulto racial, se quedó fuera de las nominaciones a los Grammy.

Muchos de los artistas de siempre han regresado a los Grammy, pero un puñado de aspirantes esperados han sido silenciados o marginados por completo.

Bad Bunny recibió una merecida nominación al álbum del año, pero fue inexplicablemente excluido de la canción y la grabación del año, en momentos en que su gran éxito "Tití Me Preguntó" se ha escuchado por las calles de Estados Unidos durante meses-, mientras que artistas ya no tan populares como ABBA y Bonnie Raitt arrasaron en las principales categorías.

Rosalía fue relegada a las categorías de rock latino y alternativo, ya que su aclamado álbum "Motomami" quedó fuera de las categorías más prestigiosas, mientras que la ausencia de las reinas del rap Nicki Minaj y Megan Thee Stallion fue muy marcada.

Sin embargo, persistieron algunos de los favoritos de los Grammy, que siguen produciendo trabajos que los críticos consideran pasados de moda: Coldplay y Brandi Carlile obtuvieron una serie de nominaciones, como han hecho año tras año.

