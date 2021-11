"Nos gusta tener una revancha", afirma Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recordó la derrota frente al Sheriff Tiraspol en Madrid antes de afirmar que "nos gusta tener una revancha" el miércoles en la Liga de Campeones.

"Es un partido importante para nosotros porque uno de los pocos equipos con los que hemos perdido esta temporada es el Sheriff y nos gusta tener una revancha y hacerlo mejor", dijo Ancelotti este martes en rueda de prensa.

En la ida en Madrid, "no tuvimos una buena experiencia", recordó Ancelotti, que espera el miércoles "evitar los errores que cometimos en la ida, intentaremos hacer lo que estamos haciendo bien en este momento".

"Tenemos que hacer un partido completo, sin prisa, jugar bien los 90 minutos. Será un partido decisivo si ganamos", añadió el técnico merengue.

En caso de victoria, el Real Madrid se asegurará estar en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Ancelotti advirtió que no piensa en hacer rotaciones el miércoles y elogió el vestuario con el que cuenta, afirmando que es fácil de gestionar pese a sus muchas estrellas.

"El vestuario que tengo está lleno de calidad, de personalidad, de armonía, los jugadores se encuentran bien entre ellos, hay mucha juventud, mucho entusiasmo, es un vestuario que me gusta entrenar, porque hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema", dijo el técnico merengue.

Ancelotti reiteró su "ilusión de entrenar al club más grande del mundo" afirmando que "si tienes que hacer una carrera mejor tener un Ferrari que un Fiat 500".

Ancelotti también elogió al joven extremo brasileño Vinicius, del que afirmó que "en este momento, por su manera de jugar, es el más desequilibrante que hay en el fútbol".

"Tiene que mejorar porque el uno contra uno es importante, pero no es lo más importante. Pero tiene la humildad para seguir aprendiendo, quiere aprender y creo que va a aprender", dijo.

pve/gr/mcd