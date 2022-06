Nueve corredores a seguir en el Tour de Francia

En el pelotón de 176 corredores en el Tour de Francia-2022, estos son nueve de los hombres a seguir de cerca en función de su estado de forma y de las particularidades del trazado.

En su regreso luego de un paréntesis de un año, el menudo corredor, que no ha corrido desde su abandono en el Giro de Italia, no da pistas. "No tengo certezas sobre mi nivel", asegura Bardet, quien afirma estar centrado más en la pelea por las etapas. Aunque quizá deba revisar sus ambiciones si se halla en buena disposición luego de la primera semana.

Cuarto el año pasado y vencedor de una dura etapa en los Alpes, el australiano se dio a conocer hace un año. En 2022 ha confirmado que está en disposición de rivalizar, o al menos de aguar la fiesta, a los favoritos. Al mismo tiempo, su sonrisa y su carácter alegre le hacen estar entre los preferidos del gran público.

Su físico de adolescente enmarca a un 'caníbal', siguiendo la estela de la leyenda Eddy Merckx. A sus 23 años, el esloveno tocó el cielo en sus dos primeras participaciones en la 'Grande Boucle'. Brillante en todos los terrenos, es el favorito indiscutible, unánimemente reconocido como el hombre a batir.

El sueño del maillot amarillo, acariciado en 2020, se evaporó prematuramente el año pasado. El esloveno, perseverante, regresa a la carga, y lo hace aliviado luego de haber roto el maleficio que le perseguía en las carreras francesas organizadas por ASO (victorias en la París-Niza y en Dauphiné). Pero en ambas Pogacar estaba ausente.

"Sobre todo quiero divertirme. Después de todo ya gané el Tour una vez", anunció el galés de 36 años, uno de los hombres que tratará de sacar partido del recorrido de la primera semana. Oficialmente el vencedor de 2018 deja las responsabilidades de la clasificación general a dos de sus compañeros (Daniel Martínez y Adam Yates). Pero su reciente victoria en la Vuelta a Suiza le ha devuelto a la primera línea.

Sabe hacerlo todo, como atestiguan sus tres victorias de etapa en el Tour 2021 en otros tantos terrenos diferentes. En su cuarta participación, el belga aspira al fin hacerse con el maillot verde de la clasificación por puntos, en un equipo que volcado por completo hacia el maillot amarillo. ¿Quién da más?

En neerlandés tiene todo para ser una estrella. Su físico, el sentido del espectáculo, el carisma.... 'VDP' inflamó la primera semana del Tour 2021 antes de retirarse. Este año terminó por primera vez una gran vuelta (el Giro de Italia) y desde entonces no ha vuelto a correr. Pero el nieto de Raymond Poulidor volverá a atraer las miradas en la primera parte del Tour.

Único corredor de su país en la salida, el ruso debuta en el Tour sin complejos pero sin refrencias concretas. Su recorrido 2022 (3º en la Vuelta al País Vasco, vencedor en Romandía) le sitúa en buena posición para aspirar a un podio, quizá a más. "La carrera es larga", recuerda, como si a sus 26 años fuese ya un veterano de guerra.

Sorprendente segundo detrás de Pogacar el año pasado, el danés confirmó su nivel en el reciente Dauphiné. Se ganó el estatus de colíder en su equipo junto a Roglic para la carrera que comienza en un país rendido a sus pies. En la presentación de los equipos llegó a emocionarse hasta las lágrimas.

jm/jr/bde/iga/mcd