"O renueva o se busca una solución" para Dembélé, dice Xavi

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este miércoles sobre el extremo francés Ousmane Dembélé que "o renueva o se busca una solución", descartando enviarlo a la grada lo que queda de temporada si no accede a prorrogar su contrato.

"De Ousmane lo que puedo decir es que estamos en una situación compleja, el club ha tomado la decisión de que si no renueva se buscará una solución", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao.

"Hace cinco meses que Mateu (Alemany, director de fútbol del Barça) conversa con el jugador y su representante, no podemos esperar más, o renueva o buscamos una solución para el jugador", añadió Xavi.

Preguntado si Dembélé, de 24 años, podría no jugar el jueves ante el Athletic Club si no renueva, Xavi afirmó que "decidiremos mañana", añadiendo que "no es fácil ni agradable ni para mí, ni para el jugador ni para el club. Estamos en una situación en la que tenemos que pararnos en seco".

"Me duele por el jugador, también por nosotros y nuestros intereses deportivos, pero aquí lo que prima es el interés del club y tenemos que decidir lo mejor para la entidad", explicó el técnico azulgrana.

Dembélé finaliza contrato con el Barcelona en junio próximo y pese a tener la confianza de Xavi, el jugador aún no ha renovado.

Xavi afirma que el jugador le ha mostrado su deseo de quedarse, pero las declaraciones a los medios de su representante Moussa Sissoko parecen ir en una dirección contraria.

Preguntado por la razón de esta aparente divergencia, Xavi afirmó que "yo también me hago esa pregunta, es una pregunta para él".

"El mensaje es claro: o una solución u otra, o renueva o buscar una solución de salida para el jugador, no nos queda otra", afirmó Xavi, que descartó mandarlo a la grada como medida de presión lo que queda de temporada.

"No se contempla esa situación. O renueva el jugador o buscamos una solución de salida para ese jugador, no hay otra contemplación distinta, estamos en una situación complicada, hemos sido muy claros con Ousmane, sobre todo yo", afirmó Xavi.

Según la prensa española, Dembélé y su agente habrían puesto sobre la mesa unas pretensiones económicas desorbitadas para un equipo que sigue sometido a tensiones financieras.

"Llevamos mucho tiempo para la decisión y hemos llegado a un punto que tenemos que decidir. El jugador debería pensar también un poco en el equipo, en el club", consideró Xavi.

