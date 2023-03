Olav Kooij gana la quinta etapa de la París-Niza, Pogacar sigue líder

El neerlandés Olav Kooij (Jumbo-Visma) ganó la quinta etapa de la París-Niza en un esprint masivo, este jueves en Saint-Paul-Trois-Châteaux (Francia), por delante del danés Mads Pedersen y del belga Tim Merlier, en una jornada en la que Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder.

Tras una jornada soleada de 212,4 kilómetros, Pogacar conservó seis segundos de ventaja sobre el francés David Gaudu, que redujo en cuatro la diferencia al ganar un esprint intermedio.

Pogacar, que está también a la caza de las bonificaciones en los esprints intermedios desde el inicio de la semana, reaccionó tarde y fue ahí tercero, logrando solo dos segundos de bonificación.

"He cometido un error, he intentado pasar por la derecha pero no había espacio", declaró Pogacar después de la etapa.

"He podido disfrutar de mi primera jornada de amarillo. Sin estrés, por fin con sol. Ha sido realmente un buen día", añadió el ciclista esloveno.

El danés Jonas Vingegaard, ganador del último Tour de Francia, está a 44 segundos cuando restan tres etapas por disputarse.

"Claro que estoy decepcionado porque aspiraba a la victoria en esta París-Niza. Pero no es el Tour de Francia, lo que ocurra aquí no será decisivo para el próximo Tour de Francia", relativizó Vingegaard.

Este viernes la carrera llegará a Colle-sur-Loup, antes de un fin de semana de cierre en la región de Niza.

Pogacar conoce muy bien el recorrido de las dos últimas etapas. Reside en Mónaco y acostumbra a entrenarse en la zona.

- Clasificación de la 5ª etapa:

1. Olav Kooij (NED/JUM) los 212,4 km en 5h19:54.

(media: 39,9 km/h)

2. Mads Pedersen (DEN/TRE) mismo tiempo

3. Tim Merlier (BEL/QST) m.t

4. Matteo Trentin (ITA/UAE) m.t

5. Max Kanter (GER/MOV) m.t

6. Bryan Coquard (FRA/COF) m.t

7. Sam Bennett (IRL/BOR) m.t

8. Arne Marit (BEL/INT) m.t

9. Hugo Page (FRA/INT) m.t

10. Cees Bol (NED/AST) m.t

...

- Clasificación general tras la quinta etapa:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 17h14:52.

2. David Gaudu (FRA/GFJ) a 6.

3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 46.

4. Simon Yates (GBR/BIK) 58.

5. Gino Mäder (SUI/BAH) 1:21.

6. Romain Bardet (FRA/DSM) 1:42.

7. Daniel Martínez (COL/INE) 1:42.

8. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1:44.

9. Neilson Powless (USA/EF1) 1:46.

10. Matteo Sobrero (ITA/BIK) 1:56.

...

jk/pm/dr