ONG de EEUU y cubanos en el exterior envían leche en polvo a Cuba

Organizaciones estadounidenses y de cubanos radicados en Estados Unidos enviaron el sábado unas siete toneladas de leche en polvo a la isla, que sufre una fuerte escasez de alimentos y medicinas.

En un vuelo chárter procedente de Miami, arribaron al aeropuerto internacional de La Habana las 15.000 libras de leche en polvo (6,8 toneladas), como parte de la campaña Alimentos para Cuba que promueven las organizaciones Puentes de Amor, People's Forum y Code Pink.

"!Leche sí, bloqueo no!", gritaron en la terminal aérea algunos miembros de esos grupos, opuestos al embargo que Washington aplica contra Cuba desde hace casi 60 años.

"En ese cargamento que viene ahí, vienen muchísimas donaciones de cubano-americanos que, silenciosamente, quieren que se levanten estas sanciones", declaró a la AFP Carlos Lazo, líder de la organización Puentes de Amor.

El endurecimiento del embargo por el gobierno del ex presidente estadounidense Donald Trump, que su sucesor Joe Biden ha mantenido intacto, así como los efectos de la pandemia del coronavirus, han acentuado la escasez de alimentos y medicinas en la isla, que vive su peor crisis económica en casi 30 años.

"Biden no ha hecho nada para mejorar las condiciones (de vida del pueblo cubano), por eso yo (me) siento muy triste de venir aquí con leche, porque no debe ser así", dijo en español la cofundadora de Code Pink, Medea Benjamin.

En un comunicado enviado a la AFP, los promotores de Alimentos para Cuba explican que "una avalancha de donaciones" monetarias de estadounidenses y cubano-americanos financió la compra de la leche en polvo, un producto desparecido de los mercados del país.

En envíos anteriores, las tres organizaciones trajeron a Cuba ocho toneladas de alimentos y seis millones de jeringas para apoyar la campaña de vacunación contra el covid-19.

En Twitter, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó el viernes que Cuba recibió en 2021 un total de 135 donaciones de amigos y cubanos residentes en el exterior, procedentes de 40 países.

