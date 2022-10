ONU rechaza implicación de barco de cereales con ataque con drones a Rusia

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, rechazó este lunes ante el Consejo de Seguridad la posibilidad de que un barco vinculado a las exportaciones de cereales de Ucrania estuviera implicado en un ataque con drones contra Rusia.

"Con respecto a las denuncias de secuestro de barcos de la Iniciativa (de Granos del mar Negro, el acuerdo para la exportación de granos de Ucrania) con fines militares, ninguno de ellos estaba en el corredor la noche del 29 de octubre en el momento del ataque", aseguró Griffiths.

"El corredor son solo líneas en un mapa: cuando los barcos de la Iniciativa no están en el área, el corredor no tiene un estatus especial. No brinda cobertura ni protección para acciones militares ofensivas o defensivas", agregó.

Rusia dijo el domingo que había recuperado restos de los drones utilizados para atacar su flota el día anterior en Sebastopol, Crimea, asegurando que estos drones habían utilizado el corredor seguro reservado para el transporte de cereales y que uno de ellos podría haber sido lanzado desde "un barco civil" fletado bajo la Iniciativa de Granos del Mar Negro.

La acusación fue repetida este lunes ante el Consejo de Seguridad por Vassily Nebenzia, embajador de Rusia ante la ONU. Desde este atentado, el país ha suspendido su participación en la Iniciativa.

Pese a todo, los movimientos de barcos se reanudaron este lunes en el mar Negro con el apoyo de la ONU y Turquía, una reanudación que Moscú consideró "peligrosa" sin su acuerdo.

"Teniendo en cuenta el desvío del corredor humanitario y el hecho de que el mar Negro sigue siendo una zona de hostilidades, no podemos permitir el paso sin trabas de los barcos sin nuestra inspección", dijo el lunes Nebenzia.

"Tendremos que tomar nuestras propias medidas para controlar lo que ha sido autorizado por el Centro de Coordinación Conjunta sin nuestra aprobación", agregó en referencia grupo responsable de supervisar el acuerdo, indicando que Rusia brindará "detalles" sobre su "acercamiento en un futuro próximo".

