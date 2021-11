OTAN manifiesta su apoyo a Polonia en crisis migratoria pero sin tomar medidas

La OTAN está dispuesta a ofrecer su apoyo a Polonia "si fuera necesario", aunque el gobierno polaco esté siendo capaz de gestionar el aflujo de migrantes desde Bielorrusia, declaró el jueves el secretario general de la Alianza tras una reunión con el presidente polaco.

"No estamos sufriendo un ataque y no nos estamos viendo confrontados a una amenaza militar directa. Así que no hay motivos para invocar el artículo 4 del tratado", dijo el presidente polaco, Andrzej Duda.

Ese artículo permite que los miembros de la OTAN soliciten una reunión del Consejo del Atlántico Norte sobre "cualquier cuestión relativa a la seguridad de un país miembro".

"Polonia ha logrado hasta ahora gestionar el problema sin ninguna implicación directa de la OTAN", señaló el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

"Seguimos la evolución de la situación y estamos dispuestos a ofrecer el apoyo necesario si Polonia lo solicitara", agregó.

Desde este verano, miles de personas, que buscan llegar a Europa occidental, se encuentran bloqueadas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

Según medios polacos, al menos doce de ellas habrían muerto a ambos lados de la frontera.

Occidente acusa al gobierno de Bielorrusia de haber provocado esta crisis migratoria, entregando visados, en represalia por las sanciones impuestas contra el Ejecutivo del presidente Alexander Lukashenko por los países occidentales. Bielorrusia, en tanto, lo niega y critica a los países de la Unión Europea por no atender a los migrantes.

"Condenamos la acción del régimen de Alexander Lukashenko, que explota a los migrantes de forma cínica e inhumana para ejercer presión sobre los países de la Alianza y estamos dispuestos a ayudarles", afirmó en este sentido Stoltenberg.

