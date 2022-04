Padre de piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez busca candidatura presidencial

El padre del piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez busca ser candidato a la presidencia de México y rechaza estarse "colgando" de la fama de su hijo para alcanzar su objetivo, según una entrevista publicada este sábado.

"Llego a muchos lugares y empiezo a revisar medios y redes donde hablan del papá de 'Checo', que me estoy colgando de su fama, pero no, no se confundan, a 'Checo' yo lo hice", declaró Antonio Pérez Garibay al diario local Milenio.

"A mí 'Checo' Pérez no me ha superado; el día que él tenga un hijo piloto de Fórmula 1 platicamos", agregó.

Sergio Pérez, miembro del equipo Red Bull, es el automovilista mexicano más destacado en la historia de la Fórmula 1. En marzo pasado obtuvo la primera 'pole position' de toda su carrera y del automovilismo de su país, en el gran premio de Arabia Saudita.

Su padre, de 60 años, es diputado del partido oficialista Morena por el estado de Jalisco (oeste) y dice ser un "soldado del presidente" Andrés Manuel López Obrador, además de uno de los artífices del éxito de su hijo.

"Hay dos proyectos con los que podré morir satisfecho: haber puesto un granito de arena para construir a 'Checo' Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1, y un granito de arena para construir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador", dijo, citado por el diario.

Pérez Garibay aseguró, no obstante, que aceptará si López Obrador decide apoyar a otro de los aspirantes para sucederlo en el cargo.

"Soy soldado del presidente, continuaré mi proyecto de la mano del presidente, pero sé acatar órdenes y si el presidente me baja, me bajo", afirmó, según Milenio.

Las próximas elecciones presidenciales de México están previstas para julio de 2024 y la candidatura oficialista aún está lejos de definirse.

Pérez Garibay no figura entre los candidatos con probabilidades, según las encuestas, que destacan como favoritos a la actual alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard.

