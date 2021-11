Pakistán advierte que Afganistán "está al borde del colapso económico"

Afganistán está "al borde del colapso económico" y la comunidad internacional debe renovar su apoyo financiero y la ayuda humanitaria al país, advirtió el ministro paquistaní de Asuntos Exteriores el jueves en una entrevista en Islamabad con diplomáticos estadounidense, chino y ruso.

"Afganistán está ahora al borde del colapso económico", dijo Shah Mehmod Qureshi en la apertura de la reunión de la "troika plus", en la que participa el nuevo emisario estadounidense para Afganistán, Thomas West.

Los diplomáticos se reunirán el jueves con el ministro talibán de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi.

Si la situación empeora, la capacidad del nuevo régimen talibán para gobernar el país será "severamente limitada", precisó Qureshi. "Por lo tanto, es imperativo que la comunidad internacional apoye urgentemente la reanudación de la ayuda humanitaria".

Esto incluye el acceso de Afganistán a los fondos congelados por los donantes occidentales desde que los talibanes tomaron el control del país en agosto, indicó.

Este apoyo "ayudará a nuestros esfuerzos para relanzar las actividades económicas y hacer que la economía afgana sea estable y sostenible", aseguró.

Las medidas también beneficiarán a los países occidentales, aseguró. "Si creen que están lejos, que Europa está segura y que estas zonas no se verán afectadas por el terrorismo, no olviden la historia", subrayó. "Hemos aprendido del pasado y no queremos repetir los mismos errores".

