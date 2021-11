Panorama mundial de la obligación de vacunarse contra el covid-19

Aunque en cada vez más países se impone un certificado de vacuna anticovid para ciertas categorías, pocos gobiernos en el mundo ordenan la vacunación obligatoria a toda la población adulta, como lo anunció Austria este viernes para el 1 de febrero de 2022.

Este es el panorama, no exhaustivo, de la obligación del inmunizante anticovid en el mundo:

Muy pocos países imponen la vacunación a toda su población adulta. Es el caso de dos Estados autoritarios de Asia central, Tayikistán y Turkmenistán, uno de los raros países que no declaró ningún contagio oficial de covid.

La vacuna anticovid también es obligatoria en Indonesia, pero sólo en teoría, porque en la realidad faltan dosis. En el Vaticano, una nota de febrero de 2021 hacía imperativo el inmunizante para todos los habitantes y trabajadores del país más pequeño del mundo.

Múltiples países han ordenado que ciertas categorías profesionales tienen que estar vacunadas.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el 9 de septiembre la vacuna obligatoria para unos 100 millones de trabajadores, funcionarios del gobierno federal y empleados del sector privado. Pero la justicia suspendió el 6 de noviembre el nuevo protocolo para las trabajadores de empresas de más de 100 empleados.

En Francia, se aplica al personal de los hospitales, residencias de tercera edad, bomberos, conductores de ambulancias y cuidadores domésticos.

También en Grecia e Italia la vacuna es obligatoria para los trabajadores de residencias y personal sanitario.

En Inglaterra, los empleados de los centros para mayores deben estar completamente vacunados antes de mediados de noviembre y los trabajadores sanitarios públicos a partir de abril de 2022.

En Letonia, las empresas pueden imponer "vacaciones forzadas no pagadas" a los trabajadores no vacunados y luego despedirlos al cabo de tres meses. Los políticos que no se inmunicen quedarán suspensos de sus funciones y retribuciones hasta que no lo hagan.

Hungría, donde la vacuna ya es obligatoria para los trabajadores sanitarios, allanó la vía en octubre para que también lo sea para empleados y funcionarios.

En cambio en Eslovenia, el decreto que obligaba a los trabajadores del sector público fue suspendido por el Tribunal Constitucional en septiembre.

En Guinea Ecuatorial, deben vacunarse todos los funcionarios, estudiantes y cualquier persona que efectúe físicamente un trámite en la administración.

Cada vez hay más grandes empresas que imponen a todos o a parte de sus empleados un certificado de vacunación.

En Estados Unidos, es el caso de las farmacias CVS, la petrolera Chevron, Disney o el banco Goldman Sachs.

En Australia, la compañía aérea Qantas ha ordenado que todo su personal esté vacunado.

En algunos países, la vacuna no es obligatoria pero las restricciones para los que no están inmunizados son muy disuasivas.

En República Dominica, desde el 18 de octubre es necesario estar vacunado para entrar en todos los lugares cerrados y para usar el transporte público.

También en Arabia Saudita, es obligatorio para entrar en los establecimientos públicos y privados, y para el transporte.

Y en Italia, el personal de los centros escolares y universitarios, así como los estudiantes, tienen que presentar un test negativo cada dos días si no están vacunados.

doc-fm/ber/clr/es/meb