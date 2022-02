Podcaster estrella de Spotify en EEUU se disculpa por usar lenguage racista

El reconocido podcaster estadounidense Joe Rogan se disculpó el sábado por haber usado lenguaje racista y admitió que Spotify, distribuidor principal de sus episodios en línea, había eliminado algunos de los más ofensivos de su programa.

"Mis más sinceras y humildes disculpas", dijo Rogan en una publicación de casi seis minutos en Instagram, apuntando a que ha sido "lo más lamentable y vergonzoso que (ha) tenido que expresar públicamente".

El hombre de 54 años reconoció que Spotify dio de baja un episodio de su podcast donde mencionaba una película que se desarrollaba en un vecindario negro y de la que dijo "era como si estuviéramos en 'El planeta de los simios'".

The New York Times informó el sábado que hasta 70 episodios del programa "The Joe Rogan Experience" habían sido retirados de Spotify. El servicio de transmisión aún no atendió a la solicitud de comentarios de la AFP.

Rogan reconoció que su uso de "la palabra 'N'" (en inglés 'nigger', término ofensivo para referirse a una persona negra, ndlr) durante 12 años le parece "horrible". "Incluso para mí".

"Nunca lo usé para ser racista, porque no soy racista", dijo. Sin embargo, "no hay contexto en el que a una persona blanca pueda decir esa palabra, y mucho menos públicamente en un podcast", admitió.

"Si una persona blanca dice esa palabra es racista y tóxico, pero una persona negra puede usarla y puede ser en broma, puede ser un término cariñoso, la letra de una canción de rap, una afirmación positiva", continuó Rogan.

Mientras tanto, las acciones de Spotify cayeron drásticamente el jueves en medio de la controversia sobre el programa de Rogan, que reúne hasta 11 millones de oyentes por episodio.

mlm/bgs/ag/dg