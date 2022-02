Polémica en Brasil en torno a una canción "machista" de Chico Buarque

La canción de Chico Buarque "Com açucar, com afeto" está en el centro de una polémica en Brasil, después de que el ícono de la música brasileña anunciara que no la cantará más, dando "la razón a las feministas" que la consideran machista.

Buarque la compuso en 1966 para Nara Leao, intérprete de bossa nova, quien le había pedido que escribiera sobre el sufrimiento de una mujer que esperaba el regreso de su marido al hogar.

"Las feministas tienen razón, siempre voy a darles la razón", dijo el legendario cantante y compositor, de 77 años, en un documental sobre la vida de Leao, publicado el mes pasado en la plataforma digital Globoplay.

Estos comentarios reavivaron el debate sobre la "cultura de la cancelación", la corrección política y el feminismo en Brasil.

El país está muy polarizado al comienzo de este año electoral, en el que el presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, buscará la reelección en octubre.

"¡Estó ya llegó al borde de la locura! Todo por culpa de las feministas", criticó un usuario de Twitter.

"¡Ya era hora! Siempre he odiado esta estúpida canción machista", celebró otro en la misma red social.

La canción fue escrita desde la perspectiva de una mujer que preparó el pastel favorito para su marido con "azúcar y cariño" ("Com açucar, com afeto", el título de la canción en portugués), pero la espera es en vano mientras él se la pasa en un bar.

Y a pesar de todo, cuando regresa a casa, la letra dice que ella le calienta el plato y abre los brazos para él.

"Ellas (las feministas) tienen que entender que en ese momento nunca se nos pasó por la cabeza que era una forma de opresión, que las mujeres no debían ser tratadas así", admitió el artista en el documental.

"No cantaré más esta canción y si Nara (Leao) todavía estuviera aquí, seguro que no la cantaría", agregó sobre la cantante fallecida en 1989, a los 47 años.

Leao es considerada una de las fundadoras de la bossa nova, el género musical que evolucionó a partir de la samba brasileña en la década de 1950 en Río de Janeiro.

Algunos comentaristas consideraron que la polémica que ha hecho hervir las redes sociales es exagerada: Chico Buarque no ha cantado esta pieza en concierto desde los años 1980.

"Este episodio se ha utilizado para criticar a las feministas y los movimientos sociales, supuestamente responsables de censurar las creaciones artísticas para imponer el molde de lo políticamente correcto", escribió la columnista Amara Moira en BuzzFeed.

El miércoles, la cantante Viviane Davaglio publicó una versión alternativa en YouTube en la que es la mujer la que vuelve tarde a casa, mientras el hombre la espera llorando. Y es él quien calienta el plato de su mujer.

