Policía israelí "neutraliza" atacante en Ciudad Vieja de Jerusalén

La policía israelí disparó y "neutralizó" a un hombre que apuñaló e hirió levemente a dos agentes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, según informó este lunes.

Un atacante "armado con un cuchillo apuñaló a dos agentes" destinados en la Ciudad Vieja de Jerusalén, situada en la parte oriental de la ciudad ocupada y anexionada por Israel, informó la policía en un comunicado.

"Los agentes respondieron disparando en su dirección y lo neutralizaron", añadió la policía.

El atacante, que no fue identificado de inmediato, no ha fallecido, indicó un portavoz a la AFP, aunque no dio más detalles sobre su estado de salud.

"Los dos agentes fueron levemente heridos en el ataque y trasladados al hospital", informó la policía.

Desde octubre de 2015 y durante varios meses, Jerusalén, Cisjordania y otras partes de Israel registraron numerosos ataques con cuchillo contra israelíes, cometidos en su mayoría por jóvenes palestinos.

Ese tipo de ataque disminuyó, pero la violencia y los enfrentamientos han aumentado el último año en Cisjordania, según datos recientes del ejército israelí y la ONU.

