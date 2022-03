Presidente de la Fed propondrá aumentar tasas de interés en un cuarto de punto en marzo

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó el miércoles que propondrá un aumento de las tasas de referencia de un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión del comité monetario del organismo a mediados de marzo.

Powell no excluye un alza más fuerte si fuera necesario en próximas reuniones. "Pienso que será apropiado aumentar nuestro rango meta (...) en la reunión de marzo en dos semanas. Y soy propenso a proponer un alza de tasas de 25 puntos de base", declaró durante una audiencia ante el Congreso.

Si la inflación fuera más alta, "estaríamos dispuestos a actuar de forma más agresiva aumentando las tasas en más de 25 puntos de base en una reunión o reuniones" posteriores en el año, precisó.

Powell se refirió además al impacto del conflicto en Ucrania sobre la economía de Estados Unidos, que considera "muy incierto".

A pesar de que los precios suben a un ritmo sin precedentes en cuatro décadas y el petróleo está por encima de los 100 dólares el barril, "los efectos a corto plazo sobre la economía estadounidense de la invasión de Ucrania, la guerra en curso, las sanciones y los acontecimientos que se avecinan, siguen siendo muy inciertos", sostuvo Powell en su declaración semestral ante el Congreso. "Seguiremos de cerca la situación".

Powell señaló que las instituciones financieras y la economía estadounidense no tienen "grandes interacciones con la economía rusa". Las sanciones contra Moscú "no deberían tener un impacto directo" en Estados Unidos, añadió. Es "difícil", no obstante, "predecir los efectos secundarios".

Mientras que el aumento de los precios del petróleo podría impulsar la inflación, las sanciones a Rusia por la invasión y otros efectos secundarios del conflicto podrían frenar la recuperación económica.

Para establecer la política monetaria en el entorno actual hay que "reconocer que la economía evoluciona de forma incierta", argumentó Powell. "Tendremos que ser ágiles para responder a los datos entrantes y a la evolución de las perspectivas", advirtió.

Powell dijo el miércoles ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el objetivo del banco central es "promover una larga expansión" para garantizar que toda la sociedad se beneficie del crecimiento de la economía.

Pero "la alta inflación impone dificultades significativas" a los estadounidenses, y la Fed utilizará todas sus herramientas para asegurar que esta tendencia no se vuelva crónica, reiteró.

Las altas tasas de inflación han sido impulsadas en gran parte por los cuellos de botella en las cadenas de suministros, que "han sido más grandes y duraderos de lo previsto".

La Fed espera que la inflación "disminuya en el transcurso del año a medida que se alivien las restricciones de la oferta", aunque dice estar "atenta a los riesgos de una potencial presión alcista adicional".

Además de la subida del precio del crudo, es previsible que otras materias primas, como el trigo, se encarezcan por la guerra.

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a cero al comienzo de la pandemia para estimular el consumo y la inversión, e inundó el sistema financiero con dinero en efectivo en un esfuerzo por evitar una grave recesión.

Junto con los grandes paquetes de gasto federal, esos esfuerzos tuvieron éxito. La economía estadounidense se recuperó rápidamente, con un crecimiento de 5,7% en 2021.

Pero la alta demanda, los problemas en las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra, han impulsado el índice de inflación usado por la Fed hasta el 6,1% interanual en enero, muy por encima del objetivo del organismo del 2%.

Además, las empresas tienen dificultades para contratar suficientes trabajadores para aumentar la producción y satisfacer la alta demanda.

"El mercado laboral está extremadamente ajustado", dijo Powell, a pesar de un desempleo de 4%, cercano al mínimo de 3,5% previo a la pandemia. Además "un número sin precedentes de trabajadores está dejando de trabajar para aceptar nuevos empleos, y los salarios están aumentando a su ritmo más rápido en muchos años", resumió.

En su libro Beige, un informe de coyuntura mensual a partir de una encuesta a empresas estadounidenses que fue publicado este miércoles, la Fed destaca que en febrero los problemas de logística y escasez de mano de obra continuaron.

