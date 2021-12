Presidente de México celebra "control de la pandemia" ante una multitud en la capital

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles ante una multitud de personas en el centro de Ciudad de México que su gobierno ha controlado la pandemia, en medio de la preocupación mundial por la variante ómicron.

El mandatario dio un mensaje público cuando se cumplen tres años de gobierno en un Zócalo abarrotado, cuya capacidad es de 165.000 personas según fuentes oficiales.

"El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud", como ampliar el número de médicos en el país, actualmente de 1,2 por cada 1.000 habitantes, aseguró.

"Hoy, el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos, casi todos con dos dosis. Ya empezamos vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos aplicar dosis de refuerzo, comenzando con los adultos mayores", anunció el mandatario a la multitud.

El mensaje de AMLO, como se le conoce por sus siglas al mandatario de 68 años, fue precedido por actuaciones de cantantes y grupos musicales populares.

"Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo que siempre nos ha salvado ante calamidades", sostuvo.

El año próximo, prosiguió, "si todo sale bien contaremos con la vacuna (mexicana) Patria" contra el covid-19.

Con 126 millones de habitantes, México suma 3,8 millones de casos de contagio y 294,428 defunciones.

AMLO también dijo que la crisis económica derivada de la pandemia, que provocó una contracción del Producto Interno Bruto de 8,5% en 2020, está cerca de recuperarse por completo.

"No tengo duda que pronto, muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica (...) No nos endeudamos como sucedió en otros países, no se nos cayó la recaudación de ingresos", destacó el mandatario.

En su mensaje también se refirió a la violencia que afecta al país.

"Aún con el gravedad del problema de seguridad que heredamos (de gobiernos anteriores) no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia".

El presidente enfatizó que "podrá llevar tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia: la pobreza, la desintegración social".

No obstante reconoció que en lo que va de su gestión, que inició el 1 de diciembre de 2018, su gobierno ha reducido los homicidios "en apenas 0,7%".

México está sacudido por una ola de violencia esencialmente ligada al tráfico de drogas que deja, según cifras oficiales, más de 300.000 asesinatos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo para combatir al crimen organizado.

jg/st/ag