Presidente de México pide no dejarse "manipular" con regalos de narcos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó este martes a no dejarse "manipular" con regalos de grupos criminales, tras la difusión de videos en los que se ve a supuestos narcotraficantes entregar juguetes en la ciudad de Guadalajara (oeste).

"No se dejen manipular, aunque les den despensas (comida), eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe permitir", dijo López Obrador al ser interrogado sobre dichos videos en su conferencia diaria.

El pasado sábado, en redes sociales se reprodujeron imágenes de varias camionetas con adornos navideños y en las cuales viajaban individuos que entregaban cajas y diversos artículos a pobladores.

Autoridades del estado de Jalisco -cuya capital es Guadalajara- informaron que han iniciado una investigación para determinar quiénes están detrás de esos hechos, ocurridos el pasado miércoles.

Según versiones difundidas por medios locales, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían entregado mercados y juguetes a vecinos de un céntrico sector de Guadalajara.

López Obrador sostuvo que se trata de una estrategia de grupos criminales para que pobladores los alerten o impidan acciones de las autoridades en su contra.

"Si se decomisa cocaína, sale la comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, para que no lleven a cabo la acción", señaló.

Agregó que esta práctica "ha ido desapareciendo porque la gente sabe que eso es ilegal y que no se debe dar protección a la delincuencia".

Pero reconoció que se ha buscado reactivarla ante los decomisos de droga en su gobierno, que se han multiplicado "como nunca", aunque dijo que las cifras se darán a conocer la próxima semana.

Durante la pandemia, según medios, en distintas comunidades de Jalisco se reportó la entrega de despensas y otros apoyos por parte del CJNG, uno de los más poderosos y violentos de México.

También durante el confinamiento se documentó en Sinaloa (noroeste) y Jalisco la distribución de alimentos en cajas que llevaban impresa la imagen del capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetúa en Estados Unidos.

