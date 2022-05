Presidente de México se marginará de Cumbre de las Américas si EEUU excluye países

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este martes que se ausentará de la próxima Cumbre de las Américas, y enviará a un delegado, si Estados Unidos finalmente decide excluir a algún país de la región.

"Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller" Marcelo Ebrard, dijo el mandatario de izquierda durante su conferencia de prensa matutina.

"No quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos", enfatizó, admitiendo que su inasistencia sería una forma de protesta.

Consultada en Washington sobre las declaraciones de López Obrador, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las invitaciones a la cumbre "aún no han sido emitidas" y se abstuvo de confirmar si Cuba, Nicaragua y Venezuela serán excluidos.

La cita tendrá lugar del 8 al 10 de junio en Los Ángeles.

El domingo pasado, durante una visita a Cuba, López Obrador sostuvo que insistiría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque a todos los países y que cada cual decida si acude o no.

"Tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un hombre bueno (...), pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos", afirmó este martes López Obrador, quien dialogó telefónicamente con su homólogo estadounidense el 29 de abril.

La cumbre pondrá énfasis en la crisis migratoria, el cambio climático, el covid-19 y la "lucha por la libertad y la democracia", comentó Psaki.

En diciembre pasado, Biden celebró una cumbre por la democracia de la que quedaron excluidos Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, a cuyos gobiernos acusa de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

Las relaciones entre Washington y La Habana se han crispado más desde lo que la Casa Blanca califica como "ola de opresión" tras las inéditas protestas de julio de 2021 en la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según la oenegé con sede en Miami, Cubalex.

Por otro lado, el gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que fueron reelegidos en comicios fraudulentos.

jg/axm/yug/gm