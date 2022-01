Presidente francés asume "por completo" sus polémicas declaraciones sobre los no vacunados

El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, asumió "por completo" este viernes sus polémicas declaraciones de esta semana sobre las personas no vacunadas contra el covid, a las que calificó de nuevo de "irresponsables" a tres meses de las elecciones presidenciales.

"Algunos pueden haberse sentido impresionados por una manera de hablar que parece coloquial y que asumo por completo", dijo Macron en rueda de prensa junto a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la presidencia francesa de la Unión Europea (UE).

"A mí, lo que me impresiona es la situación [sanitaria] en la que estamos. La verdadera fractura del país es esta, cuando algunos hacen de su libertad, que se convierte en una irresponsabilidad, un eslogan", agregó el mandatario.

Macron aseguró una entrevista publicada el martes por el diario Le Parisien querer "fastidiar hasta el final" a las personas no vacunadas, unas inesperadas declaraciones que le valieron las críticas de toda la oposición, de la izquierda radical a la ultraderecha.

El mandatario liberal, que todavía no confirmó su candidatura a la reelección, utilizó en francés el verbo "emmerder", un registro coloquial que sorprende en un jefe de Estado y que se puede traducir como "joder", "molestar", "fastidiar" o "complicar la vida".

Para los observadores, con esta polémica, Macron intentó aglutinar detrás de él a los partidarios de la vacunación e imponer el tema de la pandemia de covid-19, en una precampaña electoral protagonizada por los temas de derecha: migración e inseguridad.

Las personas no vacunadas "no solo ponen en peligro la vida del resto, sino también limitan la libertad de los demás y eso no puedo aceptarlo", subrayó este viernes Macron, reiterando que su estrategia para salir de la crisis sanitaria pasa por "vacunar, vacunar, vacunar".

