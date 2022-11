Presidente Lasso no asistirá a inauguración de Catar-2022 por inseguridad en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este miércoles que no asistirá al partido inaugural de la Copa del Mundo, en el que la selección de su país enfrentará al anfitrión Catar, debido a la ola de violencia que azota a los ecuatorianos.

"Le he dado las gracias al Emir de Qatar por la invitación para presenciar el partido inaugural entre nuestras selecciones, sin embargo he decidido no asistir. Atender la situación de seguridad del país es mi prioridad", escribió Lasso en su cuenta de Twitter.

El partido inaugural del Mundial entre Ecuador y Catar se jugará el próximo 20 de noviembre. El duelo corresponde al Grupo A que completan los combinados de Senegal y Holanda.

En representación de Ecuador asistirá el vicepresidente Alfredo Borrero, señaló en un comunicado la Secretaría General de Comunicación (Segcom).

La nación sudamericana atraviesa problemas de seguridad ligados a la actividad de grupos narcotraficantes, que la semana pasada lanzaron una ofensiva con balaceras y coches bomba en gasolineras y estaciones de policía como represalia por la reubicación carcelaria de más de 2.400 reclusos.

Los ataques, que dejaron ocho muertos, obligaron al Ejecutivo a decretar un estado de excepción en tres provincias del país, las más golpeadas por los narcos.

El pasado 31 de octubre, como parte de una gira, Lasso recibió en la sede del gobierno nacional una comitiva con el trofeo de la Copa Mundo. Al evento asistieron el DT de la "Tricolor", el argentino Gustavo Alfaro, y algunos seleccionados a quienes les deseó "muchos éxitos".

Esta será la cuarta participación mundialista de Ecuador, cuya selección es integrada en su mayoría por jóvenes jugadores que clasificaron a Catar-2022 al culminar cuartos en la eliminatoria sudamericana.

El próximo sábado la "Tricolor" medirá fuerzas con Irak en su último ensayo antes de encarar el Mundial.

