Príncipe Enrique acusa a su hermano Guillermo de agresión física en 2019, según The Guardian

El príncipe británico Enrique relata en su nuevo libro cómo fue "atacado" físicamente por su hermano mayor, el príncipe Guillermo, durante una discusión en 2019, informó el miércoles el diario The Guardian.

Según el periódico, la historia del incidente aparece en las nuevas memorias de Enrique "Spare" ("Spare: En la sombra" en español), que saldrán a la venta a finales de este mes en medio de una disputa en curso dentro de la familia real británica.

Enrique, de 38 años, escribe que durante un desacuerdo en la cocina de su casa de Londres, Guillermo llamó a su esposa Meghan Markle "difícil", "grosera" y "áspera", antes de derribarlo al suelo mientras el dúo seguía discutiendo, dijo The Guardian.

"Me agarró por el cuello (de la camisa), arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", reportó The Guardian citando el libro de Enrique.

Enrique le dijo entonces a su hermano mayor que se marchara. Guillermo parecía "arrepentido y se disculpó", recordaba Harry, según el periódico.

El diario cita el intercambio entre los dos príncipes en el libro: Guillermo "se volvió y replicó que 'No hace falta que se lo cuentes a Meg'".

"¿Quieres decir que me atacaste?".

"No te ataqué, Harold", respondió Guillermo, que parecía utilizar un apodo para referirse a Enrique.

La última revelación sobre la tumultuosa relación de los hermanos se produce mientras su padre, el rey Carlos, se prepara para su coronación en mayo tras la muerte en septiembre de su madre, la reina Isabel II, a los 96 años.

Enrique y Meghan, de 41 años, destaparon el mes pasado sus experiencias en la familia real británica en una docuserie de Netflix sobre los motivos de su sorprendente partida a Norteamérica en 2020.

En ella, achacaban gran parte de su infelicidad a las noticias racistas de los medios de comunicación y al acoso de la prensa sensacionalista.

Su traslado a California, el estado natal de Meghan, los ha hecho impopulares en Gran Bretaña, donde a menudo son presentados por la prensa como egoístas.

En extractos de una entrevista televisiva a ITV en el Reino Unido y CBS en Estados Unidos, publicada esta semana antes del lanzamiento del libro, Enrique dijo que quiere "una familia, no una institución".

"Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano", dijo Enrique.

caw/jh/atm/mas