Putin afirma que su derecho a la reelección "estabiliza la situación politica" rusa

El presidente ruso Vladimir Putin permaneció evasivo el martes sobre una eventual candidatura a un nuevo mandato en 2024, pero reivindicó la estabilidad derivada de la nueva Constitución que le otorgó el derecho a buscar la reelección

"Conforme a la Constitución, tengo el derecho de presentarme para un nuevo mandato. No he decidido aun si lo haré o no. Pero el simple hecho que yo tenga ese derecho estabiliza la situación política interior", consideró Putin en un foro consagrado a las inversiones.

"Este derecho a volverme a presentar es por ahora suficiente. Es muy temprano para discutir sobre lo que vaya a hacer en 2024", fecha del fin de su mandato actual, agregó Putin.

Consideró que su eventual reelección para un nuevo mandato de presidente "no es un objetivo en sí para Rusia".

Vladimir Putin, en el poder desde hace más de 20 años, mantiene voluntariamente la duda sobre sus intenciones para 2024.

En octubre, consideró que mencionar el asunto de su sucesión era "desetabilizante" para Rusia.

La ley fundamental rusa fue reformada en 2020 para posibilitar a Putin mantenerse en el Kremlin si lo desea, hasta 2036, cuando cumple 84 años.

Al mando desde 2000, dice haber sacado a Rusia de la crisis económica y política surgida de la caída de la URSS.

