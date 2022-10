Putin no ve "la necesidad" de hablar con Joe Biden

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que no ve "la necesidad" de hablar con su homólogo estadounidense Joe Biden, incluso en el marco de la cumbre del G20.

"No veo la necesidad, actualmente no hay ninguna plataforma de negociaciones", dijo Putin en una conferencia de prensa, antes de añadir que no había decidido aún si acudirá a la cita prevista en noviembre en Indonesia.

