¿Qué le ocurre a Marquinhos?

Marquinhos, capitán del París Saint-Germain, vive un momento complicado. Hacer un gran partido el domingo ante el Marsella en el 'Clásico' de la Ligue 1 francesa tendría por lo tanto un efecto especialmente beneficioso para el defensa brasileño, marcado por los recientes fracasos del equipo.

"Sí, está menos bien en estos momentos", valoró en palabras a la AFP el excapitán del París Saint-Germain, Eric Rabesandratana. "Pero no estoy preocupado, es un jugador de club, que siempre lo ha dado todo por la camiseta", apuntó.

Desde su mal partido el pasado mes en Madrid (derrota 3-1), donde el PSG fue eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones, el defensa central parece haber perdido la serenidad.

El brasileño atraviesa "un momento realmente difícil" que "nunca" había tenido en el PSG, estima Rabesandratana.

El partido de Madrid puede estar detrás de esta situación por la que atraviesa un jugador que en mayo cumplirá 28 años.

"Es una persona marcada por los afectos, no deja a nadie indiferente fallar en ese partido", subraya Rabesandratana, que comenta ahora los partidos del PSG en la emisora de radio France Bleu.

El capitán, que habitualmente destacada por su seguridad, falló también en el reciente partido ante el Lorient, en el que el PSG ganó 5-1 pero en el que el único tanto del rival vino por un fallo suyo, aunque en ese caso compartido con otro compañero, Achraf Hakimi.

En esa ocasión no hubo consecuencias y el equipo de la capital ganó ampliamente ese partido liguero, pero no vino nada bien para su confianza.

En el naufragio en Mónaco a mediados de marzo (derrota 3-0), Marquinhos tampoco pudo mantenerse a flote.

El décimo título liguero del PSG, con el que igualaría el récord del Saint-Etienne, parece en cualquier caso cerca del equipo, que cuenta con 12 puntos de ventaja sobre el segundo, el Marsella.

Más allá de una victoria de prestigio el domingo en la clásico contra Marsella, el objetivo es recuperar la moral.

"Hay que digerir", los últimos reveses, reconoce Marquinhos en el sitio internet del PSG. "Todavía tenemos un objetivo, es conseguir nuestro décimo título de campeones de Francia".

El entrenador Mauricio Pochettino le dio descanso el pasado sábado en la visita a Clermont.

"Decidimos darle descanso después de la semana que pasó a nivel familiar con el nacimiento de su hijo", explicó el entrenador.

La reciente paternidad se presenta también como un remedio para recuperar la ilusión y la normalidad.

"Su frustración y sus actuaciones recientes vienen" del partido de Madrid "en una buena parte", insiste Rabesandratana. "Pero hay otros parámetros: su mujer acaba de dar a luz, lo que le añadió preocupaciones. Estoy seguro de que eso también juega emocionalmente. El niño nació, quizás eso le va a ayudar a tener un nuevo comienzo", deseó.

Pochettino ha defendido a su jugador, estimando que su liderazgo en el vestuario no estaba en duda.

"La gran decepción ante el Real" Madrid "ha servido de detonante para hablar de muchos temas, pero no creo que el principal problema sea la ausencia de liderazgo", explicó el técnico argentino.

Marquinhos, como Marco Verratti, ha vivido las decepcionantes remontadas sufridas por el PSG en la Champions, desde la del FC Barcelona en 2017 (4-0, 1-6) a la reciente de Madrid, pasando por la sufrida ante el Manchester United en 2019 (2-0, 1-3).

"Hay que borrar esa especie de trauma", analiza Rabesandratana. "Si no haces nada contra eso, cada vez que te ocurre vas a revivir el mismo trauma y repetir los mismos errores", dice, señalando que es importante para ello "un preparador mental, un psicólogo".

"No hay que tener vergüenza por ir al psicólogo por algo que se repite demasiado a menudo en tu vida. Eso te puede dar las claves", asegura.

Pese a las decepciones recientes, este exjugador del PSG y actual comentarista insiste en que no hay que ponerse nerviosos con Marquinhos.

"No hay nada preocupante. Es un jugador de primer nivel. Marqui no ha perdido sus cualidades, no se ha convertido en un jugador nulo de la noche a la mañana. Vive unos días difíciles y tiene que reconstruirse", sentencia.

¿Y qué mejor para ello que un gran triunfo contra el Marsella?

