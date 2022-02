Queralt Castellet afronta sus quintos Juegos "emocionada y con ganas"

Queralt Castellet afronta Pekín-2022, sus quintos Juegos Olímpicos de invierno. A sus 32 años, la rider catalana llega al evento como una de las aspirantes al triunfo en halfpipe, en snowboard.

"Llego muy emocionada y con muchas ganas. Con una temporada a tope en la que el gran trabajo está viéndose reflejado en los resultados", afirma la rider en una entrevista a la AFP.

Y es que, Castellet ha sumado cuatro podios en las pruebas que ha disputado esta temporada, con dos bronces en las Copas del Mundo de Copper Mountain (Estados Unidos) y Laax Open (Suiza) y la plata en el SuperPipe del Dew Tour, para terminar con una plata en los X-Games de Aspen, estos dos últimos también en tierras norteamericanas.

A ello se une el bronce que ganó en el Mundial de Aspen en 2021, que se unió a la plata lograda en Kreischberg en 2015, que le han servido para endulzar la medalla olímpica que se le escapa.

En sus cuatro participaciones olímpicas anteriores, fue mejorando su clasificación sin llegar nunca a subir al podio, al terminar 26ª en Turín-2006, 12ª en Vancouver-2010, 11ª en Sochi-2014 y séptima en Pyeongchang-2018.

En Pekín-2022 será abanderada por segunda vez en la ceremonia de apertura, como en Vancouver-2010. Esta vez acompañada de Ander Mirambell, especialista en skeleton.

P: ¿Sorprendida por ser abanderada por segunda vez?

R: Totalmente. No tenía ni idea de que podía volver a ser abanderada. Ha sido una gran sorpresa y una noticia increíble. Para mí es un orgullo y un honor poder representar a nuestro país y además tener la oportunidad de serlo por segunda vez, esta vez, además, junto con Ander Mirambell gracias a la fórmula mixta que permite tener un abanderado y una abanderada.

P: ¿Como llega de estado de ánimo y de sensaciones a estos Juegos?

R: Llego muy emocionada y con muchas ganas. Con una temporada a tope en la que el gran trabajo está viéndose reflejado en los resultados. He podido subirme en el podio de las cuatro competiciones en las que he participado y estoy muy orgullosa. Estas dos últimas temporadas han sido especialmente complejas, además, para todos los deportistas, teniendo que improvisar de manera constante. Poder hacer frente a todos esos retos y obtener grandes resultados sabe aún mejor.

P: ¿En una especialidad deportiva tan imprevisible como la suya en que el favoritismo cuenta poco es difícil saber lo que puede pasar en Pekín-2022?

R: Sí, es difícil porque, aunque llevamos unas rondas preparadas para la competición, también vamos improvisando en función de los resultados que vamos sacando. Si, por ejemplo, voy con una primera ronda muy técnica que por lo que sea no consigo planchar, puedo ir con una segunda ronda que me asegure el podio y una tercera para intentar mejorar puntuación y tener más garantías, por ejemplo. O al revés, hacer una primera ronda con unos trucos con los que a nivel estratégico creas que puedes asegurar el pase, en la clasificatoria, por ejemplo, y luego en la siguiente o siguientes rondas puedes arriesgar. También es importante tener en cuenta que las condiciones climatológicas también influyen. Si, por ejemplo, hay viento o si en función de la hora tal vez en la primera ronda el pipe está todavía en sombra y helado. Hay varios factores. Al final el deporte ha evolucionado muchísimo y el nivel de trucos que estamos haciendo es muy alto. Las rondas que hago son muy técnicas y difíciles.

P: En los anteriores Juegos de Pyeongchang tenía como entrenador a Benny Bright, y ahora llega con Danny Kass. ¿En qué ha progresado Queralt con este cambio?

R: Todos los cambios son buenos y con este también estoy aprendiendo muchísimo de la mano de Danny. Mi objetivo siempre es aprender mucho y pasar a un nuevo nivel. Danny tiene muchísima experiencia y un nivel de conocimiento técnico muy alto. Como ha podido verse en mis competiciones desde que entrenamos juntos, estamos trabajando mucho el switch, por ejemplo.

P: ¿Tras cinco Juegos Olímpicos, ¿habrá unos sextos?

R: Mi pasión sigue siendo muy grande y cada temporada estoy mejorando mi temporada anterior, Disfruto mucho cada vez que me subo a la tabla y por eso sigo trabajando en un presente en activo y no me planteo lo contrario.

