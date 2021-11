"Queremos eternizar nuestro nombre en el Palmeiras", dice Raphael Veiga

Bastión de la creación y la ofensiva del Palmeiras, el volante brasileño Raphael Veiga se motiva con ganar la Copa Libertadores-2021 ante el Flamengo y así "eternizar" su nombre como bicampeón del 'Verdão'.

"Palmeiras nunca ganó dos Libertadores seguidas. Nosotros ya estamos en la historia del club, pero ser bicampeón de Libertadores, además de entrar en la historia del fútbol (...) tiene un peso muy grande", dice Veiga a la AFP en la antesala de la final que se disputará el sábado en Montevideo.

De vencer a los cariocas en el legendario estadio Centenario, el 'Verdão' se convertirá en el primer equipo en ganar el principal torneo de clubes de América dos veces seguidas desde que el Boca Juniors del argentino Carlos Bianchi lo hizo en 2000 y 2001.

"Hablamos y bromeamos en el vestuario sobre la gloria eterna y eternizar nuestro nombre en la pared del club", asegura el volante ofensivo de 26 años, uno de los baluartes del técnico portugués Abel Ferreira.

Sin chances de ganar el Brasileirao o la Copa do Brasil, los paulistas se enfocan en revalidar el título alzado en la edición pasada, cuando derrotaron al Santos en el Maracaná, para así alzar la tercera Libertadores del 'Verdao' tras las de 1999 y 2020.

Para eso, cuentan con Veiga, el hombre de las ideas (cuatro goles, dos asistencias en la Copa de 2021) de un equipo pragmático y de resultados, pero cuestionado por hinchas y periodistas por su poca vocación ofensiva.

Pregunta: Usted es la envidia de muchos hinchas palmeirenses que sueñan con defender los colores de su equipo. ¿Ser 'torcedor' del Palmeiras es una responsabilidad extra?

Respuesta: "Soy un privilegiado por poder jugar en el equipo al que crecí acompañando, apoyando. Mi forma de retribuir todo lo que vivo es dando lo mejor en el campo, porque siempre quiero que Palmeiras esté en lo más alto".

P: Desde que llegó Ferreira, en noviembre de 2020, usted se ha convertido en un jugador clave. ¿Qué le ha aportado el luso para su desarrollo?

R: "Desde que él llegó me dio mucha confianza. Cuando aterricé en Palmeiras, en 2017, no jugué mucho. Abel me ayudó mucho en cuestiones tácticas, de posicionamiento dentro del campo, creo que todo eso contribuyó para alcanzar el nivel en el que estoy, que es muy bueno".

P. Usted es un experto cobrador de penales: 15 goles anotados en igual número de lanzamientos con los paulistas. ¿Cómo se volvió en especialista?

R: "Para convertirme en un especialista tuve que fallar el primer penalti que lancé (cuando estaba prestado al Athletico Paranaense, en julio de 2018). Después de eso empecé a entrenar, intento practicar cobrando a varios lugares del arco, pero de la misma forma, sin cambiar la posición del cuerpo. He madurado mucho y creo que eso ayuda, saber administrar la presión, porque el penal es muy psicológico".

P: Con la del sábado, Palmeiras habrá disputado seis finales en 2021. Por ahora sólo han ganado dos (Libertadores y Copa do Brasil). ¿Qué aprendió de esas derrotas?

R: "Lo que trajeron esas finales que no ganamos fue madurez y aprender qué no hacer, qué no repetir y recordar, también, el sentimiento de cuando se venció. Eso nos motiva para la final".

P: Muchos critican el juego del Palmeiras. ¿Le parecen justas esas críticas?

R: "Abel es muy inteligente, sabe leer muy bien los momentos del juego. Él entiende cómo juega el adversario y cuál estilo encaja mejor para vencerlo (...). Él entiende que el camino a seguir no sólo es el de jugar bonito, sino el eficiente".

P: Algunos dicen que Flamengo es favorito.

R: "Hablar de favoritismo es muy difícil porque se trata de una final a un solo juego, en campo neutro, con dos equipos muy buenos, muy ganadores. Sé que muchos dan a Flamengo como favorito, pero creo que va a ser un juego muy difícil".

P. A un año del Mundial de Catar, en Brasil circula su nombre para reforzar la 'Seleção'.

R: "Sí, tengo un deseo muy grande de jugar con la selección brasileña, disputar la Copa del Mundo, pero soy consciente de que lo que me permitirá concretar ese sueño es mi presente. Cuando en el presente hago todo lo que está a mi alcance, las cosas terminan por encauzarse de forma natural".

