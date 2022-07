"Quiero estar el mayor tiempo posible en Los Ángeles FC", asegura Bale

El futbolista galés Gareth Bale fue presentado este lunes como la nueva estrella del Los Ángeles FC (LAFC) y aseguró que aspira a una larga estancia en el equipo y ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos.

"Todavía tengo 32 años, al final de la semana (sábado) tendré 33, así que aún me quedan muchos años por delante", recalcó el extremo desmintiendo las versiones de que eligió este destino para preparar su participación con Gales en el Mundial de Catar de finales de año.

"No he venido aquí solo para estar seis, 12 meses. He venido para intentar estar el mayor tiempo posible", recalcó un sonriente Bale durante la conferencia de prensa en el estadio Banc of California de Los Ángeles.

Tras terminar su contrato con el Real Madrid, el galés abre una nueva etapa en la liga norteamericana (MLS) en la que aspira a ganar títulos con el equipo angelino pero también a seguir jugando torneos internacionales con su selección.

"No he venido aquí para el corto plazo", insistió. "Honestamente, quiero dejar mi huella y creo que estar aquí me da la mejor oportunidad posible para llegar a la Eurocopa (2024 en Alemania) y, nunca se sabe, tal vez una más", auguró.

Azotado por numerosas lesiones y bajo sospecha de falta de compromiso, Bale fue perdiendo protagonismo en los últimos años en el Real Madrid hasta apenas tener minutos la pasada temporada.

Como líder de Gales, sin embargo, guió a esta modesta selección hasta las semifinales de la Eurocopa de 2016 y a los octavos en 2020.

Bale fue presentado el viernes a los aficionados del LAFC, líder de la fase regular de la MLS, antes del triunfo ante el vecino LA Galaxy (3-2) y este lunes tuvo la primera práctica con sus nuevos compañeros.

El equipo angelino, que persigue su primer título de liga, dio un gran golpe de efecto en las últimas semanas al sumar a Bale y al italiano Giorgio Chiellini al plantel que lidera el delantero mexicano Carlos Vela.

"Es emocionante todo lo que ha hecho por este club, es un jugador increíble", dijo Bale sobre Vela. "Lo conozco y he jugado contra él en el pasado. Nos llevamos muy bien y estoy deseando establecer una sociedad con él y ojalá ganar partidos y trofeos".

Hablando con los responsables de la franquicia "enseguida me pareció que era el destino correcto, un proyecto emocionante, un club que está creciendo. Obviamente, lo están haciendo bien en este momento y la ciudad no está mal tampoco", dijo Bale.

"Antes de (la pandemia de) covid, solía venir aquí todos los veranos durante dos o cuatro semanas de vacaciones. Conozco un poco la ciudad y tengo algunos amigos, lo que es útil", explicó. "Ahora espero hacer ahora mi parte y llevar al equipo al siguiente nivel y ojalá ganar trofeos".

Más allá del LAFC, Bale se mostró ilusionado por competir en la MLS, un campeonato que viene sacudiéndose en los últimos años la etiqueta de destino de retirada.

Además de Bale y Chiellini, la MLS recibió en los últimos meses a otros nombres destacados provenientes del fútbol europeo como el italiano Lorenzo Insigne (Toronto FC) y el suizo Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) y también invirtió en traspasos importantes por jóvenes como el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Columbus Crew) y el argentino Thiago Almada (Atlanta United).

"Es una liga que está creciendo, que ha recorrido un largo camino en los últimos 10 años (...) Es mucho mejor de lo que la gente cree en Europa", describió Bale. "No creo que nadie la vea ahora como una liga de retirada, es una liga realmente física, exigente".

"Y los jugadores que han tenido muchas experiencias en sus carrera tenemos también la responsabilidad de hacer crecer el juego en todo el mundo. Eso también juega un papel importante", señaló sobre su llegada al país norteamericano. "Quiero ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos y formar parte de él".

