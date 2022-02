Ramos Viñolas venció a Londero y definirá el ATP de Córdoba ante Tabilo

El español Albert Ramos Viñolas, sexto favorito, se clasificó a la final del torneo ATP de Córdoba, primer certamen de la gira sudamericana de canchas lentas, al derrotar al argentino Juan Ignacio Londero por 7-6 (7/4), 6-4, en la segunda semifinal disputada este sábado en el polo deportivo Mario Kempes.

Ramos Viñolas, 44 del ranking mundial, vuelve así por segundo año consecutivo a la definición del torneo cordobés, ya que en 2021 había caído en la final ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El jugador catalán se encontrará en el duelo decisivo esta vez con el zurdo chileno Alejandro Tabilo, que más temprano dio la gran sorpresa al eliminar al máximo favorito de la prueba, el argentino Diego Schwartzman, por 6-3, 7-6 (8/6), en lo que fue el mejor triunfo en la carrera de Tabilo, que entró en el torneo desde la clasificación.

"Fue un partido complicado hoy, porque estaba un poco nervioso, aguanté como he podido, y creo que no hemos jugado los dos al mejor nivel, pero aquí estoy. Contra Tabilo no será fácil, porque está más descansado que yo, lo he visto esta semana y está jugando en un nivel increíble", consideró el jugador español.

Para Ramos Viñolas, de 34 años, la del domingo será su undécima final en el circuito de la ATP, con tres títulos conseguidos hasta aquí, en Bastad 2016, Gstaad 2019 y Estoril 2021, todos en Europa y en tierra batida, mientras que en Sudamérica el catalán disputó y perdió las finales de Sao Palo 2017, Quito 2018 y Córdoba 2021.

Estos son los resultados del torneo ATP de Córdoba:

-Semifinales:

Alejandro Tabilo (CHI) a Diego Schwartzman (ARG/N.1) 6-3, 7-6 (8/6)

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.6) a Juan Ignacio Londero (ARG) 7.6 (7/4), 6-4

