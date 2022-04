Real Madrid y Villarreal acercan al fútbol español a 'semis' de Champions

Gran noche para el fútbol español en la Liga de Campeones: el Real Madrid se impuso 3-1 en Londres al Chelsea y el Villarreal derrotó 1-0 en casa al Bayern Múnich, este miércoles en la ida de los cuartos de final del máximo torneo europeo.

Después de que el Atlético de Madrid perdiera 1-0 el martes en el terreno del Manchester City, los otros dos equipos españoles en cuartos de la máxima competición europea sí que lograron ponerse en ventaja de cara a los choques de vuelta de la próxima semana.

El que más claro tiene el panorama es el Real Madrid, en la eliminatoria estrella de los cuartos de final, gracias a su victoria 3 a 1 en la ida en Stamford Bridge, con un triplete de Karim Benzema.

El astro francés abrió el marcador de cabeza (21), repitió con otro testarazo (24) y cerró su cuenta a puerta vacía (46), pero Kai Havertz, también de cabeza, recortó distancias (24) para mantener cierta esperanza para el vigente campeón de Europa.

"Es una noche mágica como en el Bernabéu el otro día contra el PSG. Entramos al campo para ganar y mostrar lo que es el Real Madrid", dijo Benzema a la plataforma Movistar+ tras el encuentro.

El equipo blanco, que en octavos había apelado a la épica para eliminar al París Saint-Germain, logró imponerse a un Chelsea acosado por problemas extradeportivos, que sobre el césped de su estadio no logró parar a un inspirado Benzema.

"No podemos esperar un buen resultado jugando así", reconoció el técnico alemán de los ingleses, Thomas Tuchel, que no ve "ninguna opción" de remontar si su equipo no se recupera mentalmente antes del choque de vuelta.

El francés, que volvió a conectar a la perfección con Vinicius, ya es el segundo mejor goleador de esta edición de la Champions empatado a 11 goles con Sebastian Haller y solamente superados por Robert Lewandowski (12), del Bayern.

El Real Madrid, que ostenta el récord de títulos en la competición (13), tendrá una situación de entrada cómoda ante la vuelta en el Bernabéu.

"Queremos plantear el mismo partido en la vuelta, pero nunca se sabe, tenemos ventaja, pero nada más", declaró el entrenador Carlo Ancelotti.

En el otro partido del miércoles, el Villarreal dio la sorpresa y venció 1-0 en casa al Bayern de Múnich, que llegó con el cartel de favorito pero no encontró la forma de hacer daño a un equipo muy motivado y ordenado.

"No hemos metido presión, no hemos sido capaz de jugar con los laterales, no ha habido casi oportunidades de tirar a gol. Sinceramente, hemos merecido perder", admitió el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann.

El neerlandés Arnaut Danjuma (minuto 8) firmó el único tanto del partido en el Estadio de la Cerámica.

Lo consiguió tocando en el área tras un disparo de Dani Parejo.

En el 40 se anuló un tanto por fuera de juego al francés Francis Coquelin y en el 52 Gerard Moreno envió al palo, en un partido en el que el Villarreal tuvo ocasiones para haber conseguido una renta más amplia.

Fue suficiente para que el equipo campeón de la Europa League, que ya sorprendió en octavos de final al eliminar a la Juventus, se impusiera al Bayern, líder destacado de la Bundesliga y que se complica su objetivo de reconquistar el trono europeo.

Es la primera derrota del Bayern como visitante en la Champions desde septiembre de 2017, cuando cayó ante el París Saint-Germain, que entonces entrenaba Unai Emery, precisamente el actual estratega del Villarreal.

"Es un resultado bueno, pero insuficiente", aseguró Emery en conferencia de prensa, insistiendo en que los jugadores del gran club alemán "son favoritos, para ellos no es normal perder, pero a veces pierden".

El 'Submarino Amarillo', séptimo en LaLiga española y que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en su campeonato nacional, sigue asombrando en la gran cita continental y se acerca al sueño de disputar la segunda semifinal de su historia en la Liga de Campeones, tras la que perdió en la campaña 2005-2006 ante el Arsenal inglés.

