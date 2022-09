Rigoberto Urán gana la 17ª etapa de la Vuelta, Roglic se retira y Remco sigue líder

El colombiano Rigoberto Urán ganó este miércoles la 17ª etapa de la Vuelta entre Aracena y el monasterio de Tentudía, tras la que el belga Remco Evenepoel sigue líder de la carrera, que vio abandonar a Primoz Roglic tras su caída del martes.

Urán (Education First), que con su victoria ya sabe lo que es un triunfo en las tres grandes vueltas, superó en la meta al francés Quentin Pacher (Groupama) y al español Jesús Herrada (Cofidis).

El colombiano ya había tenía una victoria de etapa en el Giro y otras dos en el Tour.

La victoria se decidió en la batalla entre un grupo de escogidos salidos de la escapada del día, a la que el pelotón y Evenepoel, dejaron hacer al no ser ninguno de los 13 componentes peligrosos para el líder.

Jesús Herrada intentó irse a un kilómetro de meta, pero fue alcanzado y superado por el colombiano en los últimos metros.

"Era un día importante. Me dije que tiene que ser hoy", dijo Rigoberto Urán tras llegar a meta.

"Cuando Jesús (Herrada) salió me dije 'no puedo esperar'. Venía bien de piernas, dejé que Jesús se escapara unos segundos, pero a falta de 250 metros, me dije 'arranco ya o pierdo'. Ataqué con todo lo que tenía y lo importante es que gané la etapa", aseguró el ciclista del Education First.

Por detrás, el español Enric Mas (Movistar) ahora segundo en la general, trató de sorprender sin éxito a Evenepoel (Quick Step), que, sin Roglic, controló cómodamente a sus rivales.

"Enric trató de ver como estaban mis piernas, pero respondí bien", dijo Evenepoel tras la carrera.

"Queríamos ver un poco cómo iba, es verdad que esas rampas no eran muy duras", explicó el español, mostrándose satisfecho porque "no sé si hemos podido meter algún segundillo a los que vienen detrás mío".

El anuncio de la retirada del esloveno, obligado por su caída del martes cuando luchaba por la victoria en la 16ª etapa, sorprendió al pelotón en la mañana de este miércoles.

"Primoz pasó una mala noche con muchos dolores, mentalmente estaba devastado. Se le hizo una resonancia que no ha mostrado ninguna fractura, pero tenía grandes abrasiones y eso combinado con su pena, hacia imposible volver a subir a la bici", dijo el director del Jumbo-Visma Addy Engels en la salida de esta 17ª etapa.

El esloveno se vio forzado a irse cuando estaba en plena racha ascendente, segundo en la general y metido de lleno en la lucha por el triunfo en Madrid el domingo.

La salida de Roglic, vigente campeón y que aspiraba a su cuarto triunfo consecutivo en la Vuelta, allana en gran medida el camino de Remco Evenepoel a la victoria final en Madrid el domingo.

El belga encabeza la clasificación general con 2:01 de ventaja sobre Mas y 4:51 sobre el también español Juan Ayuso (UAE).

El jueves se correrá la 18ª etapa de la ronda española, de 192 km, entre Trujillo y el Alto del Piornal, en la que el pelotón vuelve a la montaña con un alto de segunda categoría y dos de primera, incluido en el que está situado la meta.

"Mañana en Piornal y el día de Guadarrama (el sábado) son las jornadas importantes que quedan para probarlo (a Evenepoel)", adelantó Mas.

gr/psr/mcd