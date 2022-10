Rins gana en Australia y Bagnaia se coloca líder del Mundial de MotoGP

El español Álex Rins (Suzuki) ganó el domingo el Gran Premio de Australia de MotoGP por delante de su compatriota Marc Márquez y del italiano Francesco Bagnaia, nuevo líder del Mundial tras la caída del francés Fabio Quartararo.

Con su tercer puesto, el italiano de Ducati lidera la clasificación con 233 puntos, con 14 de ventaja sobre Quartararo (Yamaha) a solo dos carreras para el final.

El francés, líder desde abril, continuó con su mala racha de resultados en esta recta final del campeonato, en la que Bagnaia le había recortado a solo dos puntos su ventaja antes de esta carrera.

En quinta posición en la parrilla de salida, Quartararo, actual campeón del mundo, rodaba en 15ª posición cuando perdió el control de su moto en una curva y se fue al suelo con todavía 17 vueltas por disputar.

El mal podría haber sido mayor si Bagnaia, que dominaba la carrera en el tramo final, no hubiera sido superado en los últimos compases por Rins y Márquez, que obtuvo su primer podio de la temporada.

"Cuando vi que Fabio había abandonado, me dije que una victoria era posible pero que si me pasaban en la última vuelta, no era grave", dijo Bagnaia al terminar la carrera.

El español Aleix Espargaró de Aprilia se mantiene como tercero en el campeonato pero a 27 puntos de Bagnaia tras haber quedado en 9ª posición.

La carrera supone la primera victoria de Rins en dos años y el podio número 100 en la categoría para el seis veces campeón de MotoGP, Marc Márquez, que se perdió gran parte de la temporada por lesión.

El campeonato continúa el próximo fin de semana en Malasia, la penúltima prueba del calendario que terminará el 6 de noviembre en el Gran Premio de Valencia (España).

-- Clasificación del Gran Premio de Australia de MotoGP, 18ª manga (de 20) del Mundial, disputado en el circuito de Phillip Island (27 vueltas de 4,448 km):

1. Álex Rins (ESP/Suzuki) en 40:50.654

2. Marc Márquez (ESP/Honda) a 0.186

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.224

4. Marco Bezzechi (ITA/Ducati-VR46) 0.534

5. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 0.557

6. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 0.688

7. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 0.884

8. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 3.141

9. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 4.548

10. Brad Binder (RSA/KTM) 5.940

Principales abandonos:

Fabio Quartararo (FRA/Ducati), caída

Jack Miller (AUS/Ducati), caída

- Clasificación del Mundial de MotoGP tras 18 carreras:

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 233 puntos

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 219

3. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 206

4. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 191

5. Jack Miller (AUS/Ducati) 179

6. Brad Binder (RSA/KTM) 160

7. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 159

8. Alex Rins (ESP/Suzuki) 137

9. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 136

10. Miguel Oliveira (POR/KTM) 135

...

15. Marc Márquez (ESP/Honda) 104

